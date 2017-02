Drogue et conduite : Un couple infernal

«Les dangers du fléau de la drogue et la sécurité routière en Algérie», est le thème d'une journée de sensibilisation organisée par la Sûreté de wilaya d'Alger au profit des enseignants formateurs et stagiaires de l'Institut de formation et d'enseignement professionnels (IFEP) de Birkhadem. Les intervenants à cette rencontre dont des experts en sécurité et le coordinateur de la commission sectorielle de prévention contre les fléaux sociaux de la wilaya d'Alger ont exposé la réalité de ces deux fléaux ainsi que les points de vue et solutions pour limiter la prolifération de la drogue et des accidents de la route. Le Commissaire principal, Rabehi Zouaoui, chargé de la communication à la Sûreté de la wilaya d'Alger, a fait savoir que l'initiative s'inscrivait dans le cadre de l'action de proximité et la consécration de la «gouvernance de la sûreté» en vue de la prévention contre ces fléaux qui rongent la société. Ces campagnes de sensibilisation contribuent à une prise de conscience quant aux dangers de ces fléaux aux répercussions désastreuses sur la société et la santé, a-t-il indiqué, ajoutant que l'opération de sensibilisation concernait essentiellement les enseignants formateurs en tant que «trait d'union» entre les élèves stagiaires.

Plus de 260 journées de sensibilisation ont été organisées par les services de Sûreté au profit de plus de 20.000 élèves au niveau des différents centres et instituts de formation et établissements éducatifs à Alger, a-t-il rappelé. S'agissant des accidents de la route, le Commissaire principal Zouaoui a imputé les causes au facteur humain en raison du non respect du code de la route et à l'excès de vitesse outre l'état des véhicules et des routes. Pour sa part, le commissaire principal, Belkacem Fareh, a rappelé que près de 15.000 personnes impliquées dans des affaires de drogue avaient été interpellées durant 2016 dont 13.000 poursuivis en justice. 4,4 tonnes de cannabis, soit 20 % des quantités saisies au niveau national et 150.000 comprimés psychotropes ont été saisis, ce qui représente, a-t-il ajouté, une grave menace pour la société. Il a exhorté dans ce sens les formateurs à sensibiliser les jeunes quant aux dangers de la drogue et ses répercussions sur le triple plan social, sanitaire et psychologique. Le cannabis vient en première position en termes de consommation, suivi des psychotropes, a souligné le commissaire principal, ajoutant que ces drogues provenaient du Maroc.



Le rôle des réseaux sociaux



De son côté, le commissaire principal Tarek Ghelab, chef de la brigade antidrogues au niveau de la circonscription Est de la Police judiciaire d'Alger, a rappelé «le changement des moyens et techniques chez les narcotrafiquants», appelant les parents d'élève à la nécessité de veiller sur leurs enfants.

Les réseaux de trafic de drogue se servent des populations démunies pour commercialiser, emmagasiner et transporter leur marchandise, outre l'exploitation des handicapés, des personnes nécessiteuses et des enfants victimes de divorce moyennant une récompense financière, a-t-il expliqué. Il a appelé, dans ce sens, à ancrer la culture de communication à travers des lignes gratuites à l'instar des numéros verts 15-48, 17 et 104 dans le but de dénoncer les narcotrafiquants. Le vice-président de l'APW d'Alger et coordinateur du comité sectoriel de lutte contre le fléau de la drogue et les fléaux sociaux, M. Mohamed Tahar Dilmi a passé en revue le phénomène de la cybercriminalité et le rôle des réseaux sociaux dans le recul du niveau scolaire des élèves. Il s'est penché sur une nouvelle étude organisée à l'université de Bouzaréah qui s'articule sur un échantillon de quelque 15.000 étudiants, et ayant conduit au résultat que 80 % des élèves étaient constamment branchés sur internet dont 33 % accros à Facebook. La rencontre de sensibilisation a été marquée par un débat riche entre les intervenants, les enseignants formateurs et les élèves sur les problèmes ayant trait à la consommation de la drogue et au rôle de la famille et de la société face à ce phénomène qui prend de l'ampleur. (APS)