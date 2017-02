Plaques d’immatriculation : l’impératif respect des normes

Si certains conducteurs recourent à la décoration de leurs plaques d'immatriculation, en ajoutant des autocollants de drapeaux étrangers, des bandes colorées ou parfois des symboles et des formes ne répondant pas aux normes exigées pour les plaques d'immatriculation, ils seront coupables d’une infraction du 2e degré du code de la route et encourront un retrait de 2 points, plus une amende forfaitaire de 2.000 DA à 4.000 DA.

«Certains conducteurs ne respectent pas les normes exigées pour leur plaque d'immatriculation et ignorent les sanctions encourues suite à l'installation d'une plaque non conforme, pouvant aller jusqu'au retrait du permis de conduire» précise un communiqué de la DGSN qui a lancé le 7 février une campagne préventive visant à sensibiliser les conducteurs sur les normes à observer pour les plaques d'immatriculation. Il faut dire que certains conducteurs, pour échapper aux radars, font preuve d’une imagination machiavélique tels un vernis appliqué sur la plaque d'immatriculation, qui reflèterait la lumière du flash des radars. Du coup si la plaque du véhicule ne peut pas être prise en photo, les radars routiers ne peuvent pas prendre l’automobiliste en flagrant délit d'excès de vitesse ! pourtant la réglementation en vigueur est claire. Tout véhicule à moteur doit disposer d'une immatriculation en règle pour pouvoir circuler sur la voie publique. Destinée à identifier facilement un véhicule terrestre, la plaque d’immatriculation permet de lutter contre les infractions au code de la route et contre le vol. La plaque d’immatriculation est conçue pour être lisible de loin, pour cela la taille des caractères est normalisée. @Les conducteurs sont appelés à respecter, lors de la conception de leur plaque d'immatriculation, les critères de forme, de caractères et de langue, a indiqué dans un communiqué. La DGSN a mis l'accent sur l'aspect préventif afin de sensibiliser les conducteurs sur ce phénomène contraire aux règles du code de la route.



La carte électronique bientôt en vigueur



Selon le ministère de l’Intérieur, un nouveau modèle de plaque d’immatriculation alphanumérique (chiffres et lettres) sera adopté à la faveur de la mise en circulation de la nouvelle carte grise biométrique au cours de l’année en cours. C’est un modèle qui comportera aussi bien des chiffres que des lettres. La nouvelle immatriculation accompagnera de manière permanente (à vie) le véhicule tant qu’il est en circulation», et des collectivités locales. Le numéro d'immatriculation est attribué dès la première année de mise en circulation du véhicule, et ne changera pas, même en cas de vente du véhicule à une personne résidant dans une autre wilaya. La carte d'immatriculation électronique (carte grise électronique) qui entrera en vigueur incessamment, comporte un numéro d'immatriculation national unique et une puce contenant toutes les informations relatives au véhicule.

Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nourredine Bedoui a précisé en novembre dernier «la carte d'immatriculation électronique qui entrera en vigueur durant le premier trimestre 2017 comporte un numéro d'immatriculation national unique, similaire à celui de la carte d'identité nationale».

Il a révélé que cette immatriculation «comprend six chiffres et lettres unifiés sans aucune relation avec les informations personnelles du propriétaire du véhicule ou de son lieu de résidence», c'est-à-dire que «le code de wilaya sera supprimé», précisant que cette carte électronique «est composée également d'une puce renfermant des fonctionnalités liées au contrôle du véhicule, aux assurances et à la consommation du carburant».

Le ministre a mis l'accent sur «les étapes importantes» franchies par son département dans le domaine de la e-administration, ajoutant que ces cartes «seront confectionnées localement en partenariat entre les secteurs public et privé ».

Farida larbi