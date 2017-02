Premier league anglaise, Leicester City : Ranieri reçoit le soutien des propriétaires du club

L'entraîneur italien de Leicester City (Premier league anglaise de football) Claudio Ranieri a reçu le soutien des propriétaires thaïlandais du club malgré la situation compliquée des Foxes en championnat. «Au vu des récentes spéculations, Leicester City Football Club voudrait assurer de son soutien inébranlable son entraîneur principal Claudio Ranieri», ont déclaré les propriétaires dans un communiqué publié sur le site internet du club. «Les succès sans précédent acquis ces dernières saisons l'ont été sur la base de la stabilité, de la solidarité et de la détermination à surmonter les plus grands défis. Tout le club est et restera uni derrière son entraîneur et ses joueurs, collectivement et fermement tournés vers les défis à venir», ajoute le communiqué. Leicester, champion d'Angleterre en titre, pointe actuellement à la 16e place au classement avec un point seulement devant le premier relégable Hull. Leicester reste sur une défaite 3-0 contre Manchester United dimanche à domicile. Par contre, en Ligue des champions, l'équipe s'est qualifiée brillamment pour les huitièmes de finale où elle doit rencontrer les Espagnols du FC Séville. «Je connais la position des propriétaires. Peut-être qu'ils voulaient mettre un terme à toutes les spéculations. Je ne lui ai pas demandé de faire ça», a déclaré Ranieri en réaction au communiqué. «Ce n'est pas une crise. Lorsqu'on ne gagne pas on perd la confiance, c'est normal», a ensuite voulu dédramatiser l'Italien. Hier Mercredi, Leicester a reçu Derby County (2e div.) en match retour de 4e tour de Coupe d'Angleterre (aller: 2-2).