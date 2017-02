Organisation des JO-2028 : Trois villes russes en mesure de se porter candidates

Les villes russes de Kazan, Sotchi et Saint Petersbourg sont en mesure d'accueillir des compétitions internationales de grande envergure, et sont prêtes à postuler à l'organisation des jeux Olympiques, a indiqué mardi le président du Comité olympique russe, Alexandre Jukov.

La déclaration du premier responsable de l'instance olympique russe fait suite à celle du vice-premier ministre, Dmitry Kozak, qui avait annoncé un peu plus tôt dans la journée que le gouvernement était prêt à apporter son assistance au cas où les habitants de la deuxième ville de Russie, Saint Petersbourg, accordent leur soutien à leur ville pour présenter sa candidature à l'organisation des joutes olympiques d'été de 2028. Selon Alexandre Jukov, plusieurs villes en Russie peuvent abriter les Olympiades d'été. Il s'agit de Kazan, Sotchi et Saint Petersbourg qui «peuvent déposer un dossier de candidature». «Nous avons eu une bonne expérience lors de l'organisation des Jeux de Sotchi», a affirmé le président du COR, ajoutant: «Je suis convaincu que la Russie est en mesure d'abriter des compétitions majeures au plus haut niveau». En février et mars 2014, la ville de Sotchi a accueilli les jeux Olympiques d'hiver et les jeux Paralympiques. Ces deux évènements sportifs ont été «parfaitement organisés» selon des officiels sportifs, athlètes et visiteurs, «avec notamment des infrastructures modernes à tous les niveaux». En juin prochain, la Russie accueillera la Coupe des confédérations 2017 de football qui aura lieu dans quatre villes : Moscou, Saint-Pétersbourg, Sotchi et Kazan. Cette compétition, à laquelle prendront part huit sélections dont le Cameroun, champion d'Afrique, constitue une sorte de répétition générale avant le déroulement de la Coupe du monde 2018 prévue en Russie. La Russie a été élue hôte du Mondial-2018 lors du Congrès de Guatemala le 4 décembre 2010, au détriment de l'Angleterre, l'autre pays candidat et des deux autres postulants : le duo Portugal-Espagne et le duo Belgique-Pays-bas. La Coupe du monde-2018 aura lieu dans onze villes : Moscou, Saint-Petersbourg, Sotchi, Kazan, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Rostov-sur-le-Don, Nijny Novgorod, Ekaterinbourg et Samara. 12 stades ont été retenus pour accueillir les rencontres prévues du 14 juin au 15 juillet. Deux des 12 stades sont situés dans la capitale Moscou.