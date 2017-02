Le ministre des ressources en eau : Â« RÃ©vision de la tarification de lâ€™eau en fonction des utilisateurs Â»

«Nous avons ouvert le dossier de révision de la tarification de l’eau», a déclaré, hier, le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement. M. Abdelkader Ouali, qui s’exprimait hier sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, précisant que l’application de cette nouvelle tarification a été étudiée de manière à «épargner» les consommateurs ne dépassant «pas plus» de 25 mètres cubes par trimestre, ce qui permettra ainsi au secteur de cibler le soutien des prix de l'eau par l'État.

Ce qu’il faut également retenir, c’est que cette nouvelle tarification sera basée sur deux principes fondamentaux. Le premier principe retenu est que «celui qui consomme plus doit payer plus», étant donné qu’«il n’est pas question que l’eau soit vendue au même prix à l’activité industrielle, à l’activité touristique, aux commerçants qui ont des douches et aux ménages». En somme, le distinguo sera fait entre la consommation de l’eau au niveau des ménages et la consommation de la ressource au niveau des industries, du tourisme, ainsi que toutes les autres activités économiques qui utilisent l’eau. Le deuxième principe est que «la tarification de la consommation de l’eau doit être conforme aussi au niveau de la consommation», explique le ministre, tout en mettant l’accent sur le fait que ce futur système de tarification est à même de pallier au gaspillage de l'eau qui a atteint des dimensions alarmantes.

Le ministre fera remarquer, dans ce contexte, que cette mesure contribuera aussi à résoudre le problème du déficit financier de l'Algérienne des eaux (10 milliards de dinars), qui croule également sous le poids des branchements illicites et des fuites d'eau. Évoquant le côté financier, il fera savoir que l’exploitation de la ressource revient à 70 dinars, le litre pour être revendu 6,30 dinars pour la même quantité, entraînant, ainsi, à l’Algérienne des eaux, un déficit chiffré à 10 milliards de dinars. Le ministre, qui relève que la consommation de l’eau en Algérie est d’environ 3,6 milliards de m2, affirme d’autre part que près de 1,6 million de m2/jour font l’objet de «gaspillage», en raison, explique-t-il, d’un réseau d’acheminement défectueux, sur lequel les travaux effectués, ajoutés à la lutte menée aux branchements illicites, ont permis de remobiliser «entre 600.000 à 1,2 million de m2/jour».

Évoquant par ailleurs la problématique du retard enregistré dans la réalisation des stations de dessalement et la révision à la hausse de leurs coûts, le ministre a indiqué que «le recours au dessalement de l'eau de mer est un choix stratégique à dimension sociale et économique, qui ne peut être abandonné malgré ses coûts exorbitants». Dans cette optique, il a mis en exergue le fait que les 11 stations de dessalement réalisées ont permis de produire plus de 2,1 millions de mètres cubes par jour, soit 800 millions m3 annuellement, ce qui avoisine le volume du plus grand barrage en Algérie (barrage de Béni Haroun). «Ces quantités permettent d'alimenter en eau potable, près de sept millions de citoyens des wilayas côtières, et le transfert des eaux conventionnelles en contrepartie vers le secteur agricole afin de doubler les surfaces irriguées, créer de l'emploi et atteindre l'autosuffisance alimentaire», a ajouté le ministre.

«L'Algérie se trouve en bonne position en matière de disponibilité des ressources en eau, dans la mesure où la saison des pluies n'est pas encore arrivée à terme», dit-il. «Ces projets sont venus pallier le manque qu'a connu l'Algérie en matière d'eaux conventionnelles (de surface et nappes phréatiques) et d'assurer l'alimentation des régions côtières en eau potable», poursuit-il.

Le ministre a cité la station de dessalement de Meqtaâ d'Arzew (Oran), plus grande station de dessalement en Méditerranée et en Afrique avec une capacité de production avoisinant les 500.000 m3/jour. La station — entrée en service en juillet dernier — permettra d'alimenter en eau potable plusieurs wilayas de l'ouest du pays, dont Oran, ainsi qu'une partie de Mascara, Relizane et Tiaret. Abdelkader Ouali a estimé que «le recours aux stations de dessalement de l'eau de mer est la solution idoine à la problématique de l'eau au niveau des wilayas côtières, et a permis en outre à l'Algérie de maîtriser cette technologie, faisant d'elle, ainsi, l'un des pays leaders dans ce domaine».

S’attardant sur cette question de mobilisation de la ressource, le ministre indique que pas moins de cinq nouveaux barrages en cours de réalisation sont attendus et devraient être opérationnels en 2017. De même qu’il annonce que quatre autres viendront, en 2019, s’ajouter aux 31 construits au titre du programme quinquennal, inauguré en 1999 et aux 44 existants par le passé, soit un total de 75 ouvrages hydrauliques. Remarque importante : «Un prochain plan quinquennal prévoit de lancer la construction de 45 nouvelles infrastructures de même nature, pour optimiser les ressources hydriques du pays et sécuriser, ainsi, les besoins en eau des populations et de l’économie.»

Il convient de rappeler, dans ce contexte, qu’après les dernières précipitations enregistrées en janvier dernier, les barrages du pays ont atteint le taux de 70% de remplissage. Aussi, pas moins de vingt barrages sont remplis à hauteur de 90%, tandis que 47 autres ouvrages hydrauliques ont vu leur taux de remplissage dépasser les 50%. Ce taux devrait même s’améliorer à la faveur de la fonte des neiges et des précipitations attendues au courant du premier trimestre de cette année.

S’il est un fait à signaler également, c’est qu’en moins de trois mois, nos barrages ont reçu un apport supplémentaire d’eau de plus d’un milliard de m3. Ainsi, et avec les apports enregistrés, lors des trois mois écoulés, la quantité totale d’eau emmagasinée au niveau des structures hydrauliques à l’échelle nationale se chiffre à 4,75 milliards de m3.

Aussi, c’est en se frottant les mains que le ministre a affirmé à la fin de la rencontre que «l'Algérie se trouve en bonne position en matière de disponibilité des ressources en eau, dans la mesure où la saison des pluies n'est pas encore arrivée à terme».

Soraya Guemmouri

« Le taux de remplissage des barrages a atteint 71% »

«Les chutes de pluie enregistrées dernièrement ont porté le taux de remplissage des barrages à 71% à l’échelle nationale, en plus de la mobilisation de plus de 1,1 milliard de m3 d’eau supplémentaires», a souligné le ministre, en marge de la 2e et dernière journée d’un colloque national sur le thème «Partenariat pour l'environnement».

Il a néanmoins observé que cette abondance en eau «ne doit pas signifier que nous pouvons en gaspiller», mais, bien au contraire, «nous devons lutter contre le gaspillage sous toutes ses formes afin de renouveler les nappes phréatiques», du fait, a-t-il expliqué, que «nous habitons une région instable en matière de précipitations (pluviales) et leur distribution». M. Ouali a souligné, à ce propos, que son département ministériel, qui a recensé de nombreux cas de gaspillage d’eau, a lancé, depuis six mois, une large campagne contre ce phénomène ayant permis la «récupération d’un volume quotidien de 500.000 à 1 million de m3 d’eau, tout en mettant fin à 400.000 cas de fuites d’eau et 50 cas de raccordement au réseau d’alimentation en eau». Il a, par ailleurs, insisté sur la sensibilisation et l'information des citoyens et des opérateurs économiques à travers des campagnes sur l'impérative «gestion rationnelle» de l'eau. La bonne gestion du programme présidentiel destiné au secteur a permis le relèvement du volume d’eau destiné aux citoyens de 1,2 milliard de m3 en 1999, à 3,6 milliards de m3 actuellement, soit le triple, s’est félicité M. Ouali.

Il a, en outre, fait l’annonce d’un plan présidentiel, destiné à la mise en œuvre progressive jusqu’à l’horizon 2035, visant le relèvement de la capacité d’accumulation des eaux de huit milliards de m3 actuellement, à 12 milliards de m3, outre la réalisation de cinq nouveaux barrages d’une capacité de 600 millions m3 d’eau. «Le taux de couverture de la population en eau potable est actuellement de 98%, dépassant de loin les objectifs des Nations unies pour le développement de l'humanité», a assuré le ministre. (APS)