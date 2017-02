M. Hadjar aux Ã©tudiants : Â« Participer Ã  la vie politique loin de lâ€™enceinte universitaire Â»

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a exhorté, les étudiants à participer à la vie politique, «loin de l'enceinte universitaire». «Les étudiants constituent une frange importante de la société et ont le droit de participer à la vie politique, mais loin de l'enceinte universitaire», a indiqué le ministre à la presse, à l'issue d'une rencontre avec les représentants des organisations estudiantines, exprimant le souhait de voir des étudiants sur les listes de candidatures aux prochaines législatives. M. Hadjar a appelé les étudiants à contribuer à la sensibilisation des citoyens à l'importance d'une participation massive aux différentes échéances électorales.

Concernant le mouvement de grève observé récemment par les étudiants en chirurgie dentaire et en pharmacie, le ministre a affirmé que toutes les revendications «légitimes» ont été prises en charge. Il a rappelé, à ce propos, la «rencontre qui a regroupé récemment le premier ministre, Abdelmalek Sellal, et les délégués des étudiants en chirurgie dentaire et en pharmacie». «Je pense que ces étudiants reprendront les cours dans les deux prochains jours», dit-il. Le ministre a mis en exergue, par ailleurs, la nécessité pour les étudiants de rester «vigilants» face aux tentatives de «certaines parties visant à semer l'anarchie, notamment à l'heure actuelle», soulignant que certaines revendications ne relevaient pas de son secteur, comme celles relatives au recrutement et aux stages pratiques de fin d'études.

S'agissant de l'amélioration des œuvres universitaires, M. Hadjar a rappelé les démarches du ministère visant à «changer le mode de fonctionnement de l'Office national des œuvres universitaires». À une question sur la possibilité d'une dissolution de l'Office, le ministre de l'Enseignement supérieur a précisé qu’«il est prématuré d'aborder cette question», d'autant que le ministère prépare une conférence nationale consacrée à l'examen du dossier des œuvres universitaires.