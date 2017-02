Ligne ferroviaire Arzew-Oran : Mise en exploitation la semaine prochaine

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talaï, a annoncé hier la mise en exploitation, la semaine prochaine, de la nouvelle ligne ferroviaire Arzew-Oran. Cette ligne reliant Arzew à Oran via El-Mouhgoun, sur une quarantaine de kilomètres, assurera deux navettes par jour, a-t-on appris, à l'occasion de la visite de travail du ministre dans la wilaya d’Oran. Ce projet sera raccordé, plus tard, à Béthioua et à Ayayda, sur un tronçon de 5 km, a indiqué le directeur général de l’Agence nationale des études et de suivi de réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), Azzeddine Fridi, lors de la présentation au ministre des projets ferroviaires en cours dans la wilaya. Il s'agit d'un projet inscrit depuis un quart de siècle, entamé en 2011 sur le tronçon El-Mohgoun-Arzew (3,7 km), plusieurs fois interrompu, en raison notamment d'aléas liés aux problèmes d'expropriation, a-t-on rappelé. Très attendu par la population d'Arzew et des villages environnants, ce projet est totalement achevé et sera mis en exploitation dans les prochains jours, a-t-on assuré. Dans une première phase, cette ligne sera utilisée pour le transport de voyageurs, avec, à la clef, une nouvelle gare ferroviaire, inaugurée par le ministre.

Il s’agit d’une belle structure érigée en R+3, dotée de locaux commerciaux et de bureaux administratifs, d’un pont quai voyageurs, d'abris et d'un système moderne de signalisation.(APS)