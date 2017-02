Dans un message de condolÃ©ances Ã  la famille du dÃ©funt SmaÃ¯l Hamdani : Le PrÃ©sident Bouteflika salue un nationaliste intÃ¨gre

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un message de condoléances à la famille du défunt Smaïl Hamdani, dans lequel il a salué un nationaliste intègre. «J'ai appris avec une profonde affliction le décès de mon cher ami Smaïl Hamdani après une longue vie au service de la patrie pour sa libération, son édification, son développement et sa prospérité», a écrit le Président Bouteflika, dans son message. Et le Chef de l'État d'ajouter : «Jamais je n'oublierai ces moments privilégiés que nous avons partagés ni les propos que nous échangions avec comme principale préoccupation la recherche des moyens les plus à même de garantir l'édification et la prospérité de l'Algérie.» «Il avait une grande certitude que les Algériens étaient en mesure de sortir victorieux de la bataille du développement.

Il était confiant que pour l'accomplissement d'un tel exploit, ils avaient encore plus de force que celle qui les avait animés lors du combat pour la libération du pays tant était profonde leur volonté de relever le défi et sortir le pays de la sphère de désespoir dans lequel l'occupant voulait le confiner en se servant, vainement, d'une gigantesque propagande médiatique», a encore écrit le Président de la République. Le Chef de l'État a rappelé que «le défunt ne se lassait guère de labeur. Il commençait toujours par donner l'exemple à ses compagnons et à ses collaborateurs qu'il incitait sans cesse à la persévérance. Circonspect et consciencieux, il tenait à mûrir la réflexion sur la moindre des actions qu'il avait à entreprendre». «Avec la disparition de Smaïl Hamdani, le peuple algérien perd un de ses vaillants fils, un nationaliste loyal, dévoué, aux hautes compétences et aux vertus sublimes», a soutenu le Président de la République, priant Dieu l'Omnipotent d'accueillir le défunt en Son vaste paradis, de l'accueillir parmi les sincères et les fidèles, et de prêter réconfort à tous les membres de sa famille, à ses porches, amis et compagnons.

-------------////////////////

Un responsable consciencieux

L'ancien chef de gouvernement Smaïl Hamdani est décédé, dans la nuit de lundi à hier, à l'âge de 86 ans.

Né le 11 mars 1930 à Bordj Bou-Arréridj, Smaïl Hamdani a occupé plusieurs hautes fonctions de l'État, notamment celle de chef du gouvernement du 15 décembre 1998 au 23 décembre 1999.

Il a assumé plusieurs autres postes depuis 1962, parmi lesquels celui de conseiller juridique du ministre de l'Information (1962-1963), secrétaire général du gouvernement (1977-1979), conseiller à la présidence de la République (1980-1983). Diplomate aussi de carrière, il a occupé les postes d'ambassadeur auprès du Danemark, de la Norvège et de la Finlande (1983-1984), en Espagne (1984-1985), et en France de 1989 à 1992.

Le défunt a été également président de l'Association algérienne des relations internationale (AARI). M. Smaïl Hamdani sera inhumé, aujourd’hui au cimetière de Sidi Yahia à Alger.

-------------////////////////

M. Bensalah : « Un modèle de dévouement »

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a adressé hier un message de condoléances à la famille du défunt Smaïl Hamdani, dans lequel il l'a qualifié de «modèle de dévouement à la patrie». «Le défunt a occupé plusieurs hautes responsabilités avec mérite et humilité, il était un modèle de dévouement à la patrie. Tous ceux qui l'ont connu se souviendront d'un intellectuel et d'un responsable consciencieux au riche parcours», a écrit M. Bensalah dans son message.

-------------////////////////

M. Ould-Khelifa : « Un exemple de probité et de loyauté »

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould-Khelifa, a rendu hommage au défunt Smaïl Hamdani qui était, a-t-il dit, «un exemple de probité et de loyauté envers la patrie». «Le défunt avait marqué le paysage politique d'une présence singulière. Cet homme, que Dieu a gratifié de nobles vertus, était un exemple de probité et de loyauté envers la patrie», a indiqué le président de l'APN, dans un message de condoléances à la famille du défunt. Et M. Ould-Khelifa d'ajouter : «Son parcours militant témoigne de sa sincérité et de son dévouement au service de la patrie à différents postes à responsabilités qu'il a assumés, notamment en qualité de conseiller à la présidence de la République , puis en tant que chef du gouvernement.»