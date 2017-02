DÃ©cÃ¨s du moudjahid Djelloul Khatib : Un fervent militant de la cause nationale

L'ancien moudjahid Djelloul Khatib alias Commandant Djelloul est décédé à l'âge de 79 ans. Né le 8 octobre 1936 à Alger, Djelloul Khatib était un fervent militant de la cause nationale. Commandant Djelloul a également contribué à la professionnalisation de l'Armée de libération nationale (ALN), et a participé activement à la mise en place de l'État et de l'Administration de l'Algérie après l'indépendance. Au lendemain de l'indépendance, il occupa plusieurs hautes fonctions, dont celle de secrétaire général du ministère de la Défense nationale, secrétaire général de la présidence, secrétaire d'État à la Fonction publique et la réforme administrative, comme il occupa également les postes de wali de Batna, de Constantine et d'Oran.

Djelloul Khatib a assumé, durant son parcours, les postes d'ambassadeur en Argentine et en Espagne.