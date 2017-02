CommÃ©moration des massacres de Sakiet Sidi-Youssef : Liens sÃ©culaires et singuliers

Pour célébrer le 59e anniversaire du bombardement meurtrier de Sakiet Sidi-Youssef, petit village tunisien frontalier avec l’Algérie, le journal El Moudjahid et l’association Machaâl Echahid, en coordination avec le Conseil consultatif de l’Union du Maghreb arabe (UMA), ont organisé, hier au siège du Conseil, une conférence historique animée par d’anciens ministres, Mohamed Saïd, actuel président du Parti de la justice et de la liberté, et Salah Goudjil, ainsi que Saïd Mekadem, secrétaire général du Conseil consultatif de l’UMA.

Depuis cette funeste journée, chaque 8 février, la Tunisie et l'Algérie commémorent conjointement cet événement. A l’ouverture de la conférence, Said Mekadem qualifiera d’emblée cette partie de notre histoire commune avec le pays voisin la Tunisie de « souvenir douloureux » qu’il est primordial de faire connaître ces événements tragiques aux générations futures des deux pays. « On doit transmettre un message d’espoir et expliquer que notre avenir dépendra de la coopération et la solidarité entre les peuples de la région. »

Pour le secrétaire général, les événements de Sakiet Sidi Youcef qui devraient être un autre message fort pour le développement des relations entre les peuples du Maghreb arabe, dont les peuples aspirent à voir les pays de la région unis.

M. Mekadem ira plus loin en expliquant que « le bombardement de Sakiet Sidi Youcef est un exemple qu’on devrait suivre dans le domaine de la solidarité et de la cohésion entre les peuples, une journée qui a été marquée par la mort de 79 personnes, dont 11 femmes et 120 blessés, parmi la population dont des réfugiés algériens regroupés par une mission de la Croix-Rouge », a-t-il rappelé en précisant que « le bombardement a détruit toutes les infrastructures vitales du village, néanmoins la région ne renfermait aucune base arrière des moudjahidine ». Selon lui, les pays de l'UMA doivent suivre l'exemple de "solidarité et de sacrifice" concrétisés par les peuples algérien et tunisien face à la tyrannie de l'occupant français et à ses agressions sanglantes, a soutenu le responsable dans une conférence animée à l'occasion du 59e anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef.

Mohamed Saïd qui vivait dans ce village bombardé avait 13 ans à l’époque, invité à la conférence afin de témoigner sur ce « souvenir douloureux » survenu à la frontière algéro-tunisienne, il dira que « c’était un samedi ensoleillé. Une journée de marché. Une foule nombreuse sillonnait les artères du marché. Il y avait également durant l’attaque la présence de la Croix-Rouge internationale qui était là, pour assister le grand groupe de réfugiés algériens », témoignera l’ancien ministre de la Communication et de l’Information.

Avant de détailler le déroulement de ce bombardement, Mohamed Saïd se rappellera qu’avant l’attaque surprise de quelques jours, un groupe de moudjahidine avait tendu une embuscade à l’armée française qui a payé un lourd tribut en perdant 14 soldats alors que quatre autres ont été faits prisonniers et deux ont été blessés.

Pour mettre au point leur opération, les moudjahidine avaient pris une mine de plomb désaffectée comme quartier général avant de la quitter 48 heures avant le bombardement de l’armée française.

Au sujet de l’attaque, selon Mohamed Saïd, l’opération de l’armée française a impliqué pas moins de 25 avions, dont 11 bombardiers B-26, et des chasseurs-bombardiers. En début de matinée, un marché où se pressent les villageois de la région est mitraillé par une escadrille de chasseurs volant en rase-mottes. « Les Français voulaient exterminer tout le village, hommes, femmes, enfants et vieux, aucune distinction n’a été faite même les camions de la Croix-Rouge ont été calcinés », regrettera le conférencier.

Il soulignera que l’attaque a détruit la mine de plomb désaffectée qui servait de camp aux moudjahidine. Alors que la Croix-Rouge internationale était dans le voisinage durant l’attaque, pour assister des réfugiés, deux camions de la Croix-Rouge sont ainsi détruits ainsi que l’école du village remplie d’enfants en cette matinée. Pour sa part, le moudjahid Mohamed Goudjil a appuyé le témoignage de Mohamed Saïd en précisant que la stratégie de la Révolution algérienne était également axée sur le rapprochement entre les peuples de la région pour combattre l’envahisseur. « Lors du bombardement je me trouvais au niveau du village Tajerouine, une ville du nord-ouest de la Tunisie rattachée au gouvernorat de Kef à quelques encablures de Sakiet Sidi Youcef ».

Il indiquera que la Révolution ainsi que le courage des martyrs et des moudjahidine ont pu venir à bout de sept gouvernements français successifs, de même que la IVe République tout en provoquant plusieurs divisions au sein de l’armée française. Il regrettera cependant que l’Union du Maghreb arabe n’ait toujours pas trouvé la voie pour concrétiser d’une façon réelle son union.

Mohamed Mendaci

Le devoir de mémoire

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabyles, a affirmé hier à Ain Sennour, dans la commune de Mechrouha (Souk-Ahras), que la célébration du 59e anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef (8 février 1958) constitue une « référence pour consolider les liens de fraternité entre les peuples algérien et tunisien ».

Présidant la cérémonie d’inauguration d’un centre social et de secours, Mme Benhabyles a noté que cette célébration souligne le devoir de mémoire et de fidélité envers les chouhada ainsi que l’obligation de « renforcer les liens communs notamment en cette conjoncture marquée par les tentatives de déstabilisation des pays du monde arabe et musulman ».

Le peuple algérien, a ajouté Mme Benhabyles, qui a mené le combat armé contre le colonialisme français puis contre la barbarie terroriste connaît mieux que quiconque « l’importance de la sécurité et de la stabilité », ainsi que « la valeur de l’effort pour le progrès ».

La présidente du CRA a présidé le départ d’un camion chargé d’aides (denrées, couvertures) vers la ville tunisienne de Kef pour y être distribuées à une centaine de familles algériennes et tunisiennes. Ce centre social, qui s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Etat pour le développement des zones frontalières, selon Mme Benhabyles, est situé sur la RN 16 en direction d’Annaba, dans une région connue pour ses fortes chutes de neige, et comprend une unité de santé, une crèche, un atelier de couture et un stock de produits alimentaires et des couvertures en plus d’un dortoir de 15 lits.

Lors d’une communication présentée au siège de la wilaya, en présence des bénévoles du CRA et d’agents de la sûreté nationale, la présidente du CRA a estimé que l’Algérie a toujours constitué une terre d’accueil en périodes de crises humanitaires pour les peuples des pays arabes et africains.

Elle a relevé, à ce propos, que 37% des soins médicaux assurés en 2016 dans la wilaya de Tamanrasset ont été prodigués à des ressortissants de pays du Sahel, en mettant également l’accent sur le rôle du CRA dans de nombreux autres pays.

Un acte de sauvagerie coloniale



Les massacres de Sakiet Sidi Youcef perpétrés le 8 février 1958 et dont le 59e anniversaire sera commémoré aujourd’hui par les peuples algérien et tunisien, racontent crûment la sauvagerie du colonialisme français qui avait motivé son exaction par le "droit" de poursuivre les combattants de l’Armée de libération nationale.

Traduisant l’union fraternelle des deux peuples, ces massacres furent exécutés par 11 avions bombardiers de type B26, 6 appareils Corsaire et 8 avions Mistral, selon Dr Riadh Boulehbal de l’université Mohamed-Chérif-Messaâdia de Souk-Ahras. Pendant 1 h 20 minutes, ces engins de la mort avaient frappé aveuglement cette paisible localité tunisienne, un jour de marché, tuant 79 personnes dont 20 enfants et 11 femmes, et faisant 130 blessés, rasant 130 habitations, 85 commerces et deux écoles, en plus de la destruction de trois véhicules de la Croix-Rouge internationale.

Dans un message du ministre de la Défense français, le général Salin avait indiqué que l’assaut avait réalisé 80% de ses objectifs confirmés par "des photographies aériennes" le qualifiant de "droit" et de "légitime défense", a ajouté le même universitaire.

De son côté, Dr Djamel Ouarti de la même université, a estimé que les frontières et les barrières n’ont jamais séparé réellement les deux peuples dont le sang innocent s’était mélangé dans ce village tunisien, symbole de solidarité avec la Révolution algérienne.

Il a également relevé le caractère historique de ces liens, notant que deux des Beys de Tunisie ont des oncles maternels de la tribu des Hnancha de Souk-Ahras, estimant que l’agression contre Sakiet Sidi Youcef reflète les errements de la IVe République française qui s’était attribuée le "droit" de poursuivre les unités de l’ALN jusqu’en territoire tunisien.



Désespoir français



Cette attaque marqua un tournant décisif dans le processus de la Révolution algérienne, le commandant de l’ALN ayant alors exprimé sa solidarité entière avec le peuple tunisien et mis ses troupes à la disposition du gouvernement tunisien pour faire face à l’ennemi commun. L’Egypte et la Syrie avaient annoncé également leur solidarité avec le peuple tunisien et le roi du Maroc Mohamed V avait adressé une lettre de condoléances à la Tunisie et ordonné à l’héritier du trône et son ministre des Affaires étrangères qui étaient en France de regagner immédiatement le pays.

Les Etats-Unis avait qualifié le bombardement de Sakiet Sidi Youcef de "folle action" laquelle, au lieu d’affaiblir les révolutionnaires algériens, a ravivé leur détermination, a ajouté le même universitaire, indiquant que l’Union soviétique avait imputé l’attaque au "désespoir de la France" incapable de freiner la lancée d’un peuple révolté.



Algérie-Tunisie, des rapports ancestraux



Les relations entre l’Algérie et la Tunisie sont ancestrales et puisent leurs racines communes dans le patrimoine civilisationnel et culturel des deux peuples, d’autant que, durant la Révolution, l’ALN avait à la faveur de cette solidarité historique, établi une base arrière sur le territoire tunisien pour plusieurs milliers de moudjahidine et leurs familles répartis sur les campagnes tunisiennes. Se prévalant du droit de poursuivre les insurgés algériens, la France a violé à maintes reprises l’intégrité territoriale de la Tunisie tuant des Algériens mais aussi des Tunisiens.

La commémoration des évènements de Sakiet Sidi Youcef vient rappeler et consolider encore une fois les liens séculaires singuliers entre les deux peuples voisins.