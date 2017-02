Commission bilatÃ©rale algÃ©ro-tunisienne : Nouveaux projets de partenariat

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu en audience, la ministre tunisienne de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Hala Chikhrouhou, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette audience, qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la maîtrise d'énergie et du développement des énergies renouvelables couverts par un accord signé à Alger, en juillet 2009, à l'occasion de la réunion du Comité bilatéral énergie, a été examinée, a précisé la même source.

A ce propos, les deux responsables se sont accordés sur « la nécessité de rechercher tous les moyens et opportunités susceptibles de renforcer la promotion des échanges d'expériences et la mise en œuvre de nouveaux projets de partenariats et de consolider la relation bilatérale en matière d'énergie et d'industrie minière », a-t-on ajouté. A rappeler que Mme Chikhrouhou est en visite de travail à Alger où elle a co-présidé avec M. Boutarfa le Comité bilatéral algéro-tunisien.