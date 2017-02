JournÃ©e parlementaire sur les objectifs des amendements constitutionnels menÃ©s en 2016 : plus de droits aux citoyens

Une journée parlementaire sur « les objectifs et les résultats des amendements constitutionnels 2016 », a été organisée hier au cercle militaire de Beni Messous à Alger. Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) Mohamed Larbi Ould Khelifa a précisé, à l'ouverture de cette rencontre organisée à l'occasion du 1er anniversaire de la révision constitutionnelle (7 février 2016), que « les décisions objectives des amendements constitutionnels soulignent le souci du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de consacrer la démocratie dans notre pays à travers la promotion des droits de l'homme et de faire de la participation politique le fondement de la gouvernance et le garant de la légalité politique ». Il a ajouté que « la révision constitutionnelle a soutenu l'indépendance de la justice pour garantir plus de droits aux citoyens et renforcer les processus de construction de l'Etat de droit ».

« La révision constitutionnelle marque une nouvelle ère politique et juridique qui fera de notre pays la citadelle des valeurs républicaines et de la paix et de la réconciliation nationale, de la démocratie et du développement. » L’objectif assigné par cette révision constitutionnelle et de toutes les lois organiques adoptées par le parlement est, selon M. Ould Khelifa, de consolider le bon fonctionnement des institutions de la République et de hisser le niveau de la participation politique des citoyens aux échéances électorales qui seront tenues avec des conditions et des garanties supplémentaires approuvées par la Constitution.

Ould Khelifa a indiqué également que les décisions objectives des révisions constitutionnelles affirment la volonté du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à consacrer la démocratie dans le pays, à travers la promotion des droits de l’homme et faire de la participation politique la base de la gouvernance et de la légitimité politique ainsi que la voie de confirmation de la séparation des pouvoirs.

Cette révision, ajoute le président de l’APN, « soutient l’indépendance de la justice à même de garantir les droits des citoyens et consolide les processus d’édification de l’Etat de droit, de sorte à renforcer l’immunité structurelle de l’Etat ».



L’Algérie, une exception arabe et africaine en paix et en stabilité



Par ailleurs, le président de l’APN a indiqué que les choix stratégiques du Président de la République, a contribué à faire de l’Algérie une exception dans le monde arabe et au niveau africain, en matière de stabilité et de paix, comme cela est indiqué dans les rapports internationaux sur le terrorisme et la cartographie mondiale des terroristes étrangers ; « ce qui fait de l’approche algérienne de lutte contre le terrorisme, un modèle efficace pour la stabilité et la résolution des conflits à travers la politique de réconciliation nationale ».

Dans cette optique, le président de l’APN a fait savoir, que plusieurs pays considèrent l’Algérie comme un modèle réussi en son genre, et œuvrent à profiter de son expérience et de l’expérience et des compétences du Président Bouteflika dans la résolution des conflits par les moyens pacifiques tout en respectant la souveraineté des pays, sans aucune ingérence dans leurs affaires.

Il a indiqué que cette vision se reflète dans l’approche du Chef de l’Etat dans la résolution du conflit armé entre l'Érythrée et l'Éthiopie en 2000, ainsi que la facilitation des opérations de restauration de la paix au Mali après la signature de l’accord d’Alger en 2015.

Dans le même sillage, M. Ould Khelifa a affirmé que « la stabilité institutionnelle de l’Etat algérien, le professionnalisme de l’Armée Nationale Populaire et son succès lors des opérations de prévention menées avec les autres institutions sécuritaires, constitue le rempart contre toutes les menaces que connaît notre voisinage proche et loin, notamment avec la multiplication des défis stratégiques des grandes puissances dans notre région. Il a souligné enfin que « ces défis nous imposent plus de vigilance stratégique et d’immunité nationale soutenue par la cohésion culturelle et sociale basée sur les piliers de l’identité nationale que la révision constitutionnelle a fait la colonne vertébrale de l’unité nationale ».

Salima Ettouahria