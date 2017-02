Agriculture : Extension des superficies de culture de la pomme de terre

La culture de la pomme de terre, qui suscite de plus en plus l’intérêt des agriculteurs, enregistre actuellement une extension des superficies qui lui sont dédiées et une hausse des niveaux de production, a-t-on appris mardi dernier auprès de la direction locale des services agricoles (DSA). Les superficies réservées à ce genre cultural sont passées l’an dernier à 945 hectares, plus du double des 455 ha exploités en 2015, une tendance haussière favorisée par les résultats probants obtenus dans cette wilaya, a-t-on précisé. La production a atteint plus de 423.000 quintaux en 2016, dont 289.100 q de pomme de terre d’arrières saison, bien plus que les 241.900 q récoltés en 2015, a fait savoir le directeur du secteur, Himoudi Benramdane. Cette filière de la pomme de terre a le vent en poupe, confortée par un rendement à l’hectare oscillant entre 270 et 320 q, un indicateur lui augurant un avenir «prometteur», ainsi que par une extension des superficies qui lui sont réservées, notamment dans le cadre de la concession agricole, a-t-il expliqué. Les zones d’Oum-Djerabie et Sidi Ahmed Belabbès, dans la commune de Boualem, ainsi que les communes de Tismouline, El-Meharra et Brezina, sont les principales régions productrices de pomme de terre dans la wilaya d’El-Bayad, a ajouté le DSA, en annonçant des extensions futures de superficies consacrées à cette culture dans d’autres communes.