CÃ©rÃ©ales : Baisse de la facture dâ€™importation

La facture d'importation des céréales (blé, maïs et orge) a baissé de plus de 21% en 2016 mais, avec un recul moins important en termes de quantités. Le coût d'importation des céréales a chuté à 2,71 milliards de dollars en 2016, contre 3,43 mds usd en 2015, soit un recul de l'ordre de 720 millions de dollars (-21,02%). Quant aux quantités importées, elles ont connu une légère baisse en s'établissant à 13,22 millions de tonnes (Mt), contre 13,68 Mt, en diminution de seulement 3,3%, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis). La facture d'importation des blés (tendre et dur), qui a représenté plus de 65% des importations des céréales en 2016, est passée à 1,79 mds usd contre 2,39 mds usd (-25,3%), pour des quantités ayant atteint 8,22 Mt contre 8,5 Mt (-3,3%).

Par catégorie de blés, la facture d'importation du blé tendre a reculé à 1,24 mds usd contre 1,61 mds usd (-23,05%), pour des quantités passées à 6,43 Mt contre 6,74 Mt (-4,6%). Pour les importations de blé dur, la facture a reculé à 549,5 millions usd contre 783,5 millions usd (-29,87%) malgré une légère hausse des volumes importés à 1,79 Mt contre 1,76 Mt (+1,8%). Concernant le maïs, les importations se sont chiffrées à 768,62 millions usd contre 872,3 millions usd (-11,9%), pour une quantité de 4,11 Mt contre 4,41 Mt (-6,8%). Quant à l'orge, l'Algérie en a importé pour 153,46 millions usd contre 165,96 millions usd (-7,5%), avec une quantité qui a, par contre, augmenté en passant à 879.214 tonnes contre 756.142 tonnes (+16,3%).

La facture d'importation des céréales a baissé davantage, en raison du recul de leurs cours sur les marchés mondiaux que par la baisse des quantités importées. En effet, le prix moyen à l'importation par l'Algérie du blé dur a reculé à 306 dollars/tonne sur les 10 premiers mois de 2016 contre 452 dollars/t sur la même période de 2015, en baisse de 32,3%. Même tendance pour le blé tendre qui est passé à 192 dollars/t contre 245 dollars/t (-21,6%), tandis que le maïs a chuté à 186 dollars/t contre 200 dollars/t (-7%).

L'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a d'ailleurs indiqué que l'année 2016 avait été marquée par une baisse constante des prix des céréales, qui ont chuté de 9,6% depuis 2015 et de 39% par rapport à leur niveau record enregistré en 2011.