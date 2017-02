Licences dâ€™importation : Liste et quotas fixÃ©s la semaine prochaine

La liste et les quotas des produits soumis au régime des licences d'importation seront définis lundi prochain, a indiqué, hier à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune. «La liste des produits concernés par les licences d'importation et leurs quotas seront définis le 13 février en cours, lors d'une réunion interministérielle (Commerce, Finances, Industrie et Agriculture), présidée par le Premier ministre», a précisé M. Tebboune à la presse, en marge d'une rencontre avec les cadres du secteur du Commerce. «C'est cette réunion qui va définir les quotas et les nouveaux produits concernés» par le dispositif des licences, a-t-il fait savoir. Pour rappel, jusqu'à présent, ce sont les véhicules, le ciment et le rond à béton qui sont soumis, depuis janvier 2016, au régime des licences d'importation, auxquels se sont ajoutés récemment les agrumes, dont les domiciliations bancaires pour importations ont été gelées. Interrogé par l'APS sur une éventuelle révision du quota d'importation de véhicules, M. Tebboune a répondu : «Je ne peux rien vous dire. Le quota sera arrêté par le Premier ministre. À l'intérieur du quota, il y aura des licences proportionnelles aux capacités d'importation des uns et des autres, et à la qualité de l'importation.» En 2016, le contingent quantitatif d'importation de véhicules a été fixé finalement à 98.374 unités. S'agissant du gel récent des domiciliations d’importation de véhicules par les entreprises pour propre compte, M. Tebboune a indiqué que ce type d'importation sera, désormais, comptabilisé dans le quota d'importation des véhicules qui sera arrêté par le Premier ministre. En 2016, il a été attribué 225 licences d'importations de véhicules, de ciment et de rond à béton par la commission interministérielle chargée de délivrance de ces documents.



Lancement du registre du commerce électronique au 1er trimestre 2017



«Le registre du commerce électronique sera mis en place durant le premier trimestre 2017», a indiqué Abdelmadjid Tebboune. «On parle de faux registres du commerce, de registres scannés ou loués. Nous allons faire face à ces pratiques frauduleuses», a-t-il relevé, lors d’une rencontre avec les cadres du ministère du Commerce, en annonçant la mise en place du registre du commerce électronique durant le premier trimestre de l'année en cours. Ce dispositif, selon lui, va permettre aux contrôleurs une meilleure maîtrise des opérations de contrôle pour mettre fin à ce genre de pratiques frauduleuses. À fin 2016, le nombre d’opérateurs inscrits au registre du commerce s’élevait à 1.890.257 opérateurs, dont 1.717.382 personnes physiques (90,9%) et 172.875 personnes morales (9,1%), selon un bilan présenté lors de cette rencontre. En 2016, la nomenclature des activités du registre du commerce a introduit un nouveau secteur dédié exclusivement à l'exportation (secteur 7) qui regroupe quatre codes : l’exportation, respectivement, des produits agroalimentaires, des produits industriels et manufacturés hors hydrocarbures, de tous produits hors hydrocarbures, et des produits pharmaceutiques.

M. Tebboune a mis en garde contre l’augmentation des prix des produits subventionnés avertissant que les spéculateurs seront frappés de sanctions maximales.

M. Tebboune a affirmé que les infractions liées au non-respect des prix des produits subventionnés et codifiés par l’État relevaient d’un détournement de deniers publics et d’un détournement illicite de ses aides. Il a souligné l’impératif de protéger les citoyens contre le monopole exercé par certains commerçants sur les marchandises pour favoriser la spéculation et la pénurie qui se trouvent à l’origine de la flambée des prix touchant même ceux des produits subventionnés par l’État. «Ils subiront des sanctions maximales, nous ne toléreront aucune atteinte à l’économie nationale ni à l’intérêt du citoyen», a martelé le ministre. Il a cité, à titre d’exemple, le prix du ciment qui a connu une hausse vertigineuse du fait d’une panne technique d’une unité dont la production ne dépasse pas les 750.000 tonnes/an. «Notre production nationale s’élève à quelque 19 millions de tonnes par années, il n’est pas pensable que l’arrêt d’une unité puisse impacter la production sur le marché national», a fait remarquer M. Tebboune, pour lequel il est non plus inacceptable que les prix grimpent à des niveaux aussi élevés.



L’Algérie n’est pas un déversoir de marchandises d’importation



Évoquant le dossier d’importation, le ministre du Commerce par intérim a fait savoir que le gouvernement cherchait les meilleurs moyens de protéger l’économie nationale et préserver les ressources extérieures du pays. «Il n’est pas question d’austérité, mais de rationalisation des dépenses», a-t-il dit.

«Nous traversons une conjoncture financière qui requiert un usage judicieux des ressources et des décisions audacieuses, nous nous employons à rationaliser les dépenses et à réduire les importations sans influer sur le marché intérieur ni le niveau de vie du citoyen», a encore expliqué M. Tebboune.

«Il s’agit de protéger l’économie nationale contre les parasites et l’importation anarchique qui nous conduirons vers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale», dit-il. Il a estimé que l’importation de marchandises produites localement désavantageait l’économie nationale, mettant en avant la nécessité de rationaliser les importations. «L’Algérie n’est pas un déversoir des produits d’importation», a-t-il insisté, arguant que l’utilisation exclusive des matériaux de constructions locaux a permis d’économiser 1,4 milliard de DA au profit du Trésor public.

M. Tebboune a assuré que, dans ses démarches visant à réduire les importations, l’Algérie respectera tous les accords internationaux concernant la sécurité des consommateurs et la qualité des produits importés.(APS)