Dans la lucarne : Entre dirigisme et autonomie

Il est certain que cette année 2017 coïncide avec le renouvellement des structures des fédérations sportives. C'est-à-dire qu’avec la fin du mandat olympique (4 ans), le changement ou la continuité, au niveau de chaque Fédération Sportive, est arrivé. Les élections sont incontournables. C’est aussi l’heure des bilans et aussi des programmes pour ceux qui postulent à briguer un nouveau ou un autre mandat. Personne ne peut empêcher les uns et les autres à rester pour tenter une nouvelle expérience que tous voudraient la plus fructueuse possible. Il faut dire que, globalement, le mouvement sportif national est en train de vivoter comme il peut, en fonction des moyens que l’Etat peut lui octroyer. Là, il faut louer les grands efforts déployés par les pouvoirs publics pour que notre sport d’une manière générale se hisse au firmament, parmi les grandes nations ne serait-ce régionales. Faut-il le rappeler, la pratique sportive, aussi bien au niveau Amateur que Professionnel, s’est développée d’une manière formidable, au point où les faibles d’hier sont devenus aujourd’hui de grandes nations sportives suscitant le respect de tous. A titre d’exemple, ce que font les petits Emirats du Qatar, du Bahrein, des Emirats Arabes Unis, d’Oman… incitent les autres à faire comme eux afin de venir « titiller » l’ordre établi sur le plan sportif. Il est difficile aujourd’hui de se frayer un chemin parmi les grandes nations sportives, eu égard au grand niveau atteint par ces pays. En ce qui concerne notre pays, il faut dire qu’on constate des hauts et des bas. Nos performances sont presque ponctuelles, épisodiques, souvent sans lendemain. C’est cette irrégularité dans l’effort ou de la performance qui fait qu’on retombe rapidement dans nos travers et les critiques acerbes plus destructives qu’objectives. On a tendance ces derniers temps à ne mettre le paquet que sur le « superflu », au lieu d’aller à l’essentiel. C'est-à-dire viser directement les aspects positifs qui nous permettent d’avancer et ne plus regarder en arrière afin de ne pas stagner et ne pas tourner en rond. Cela peut nous donner l’impression d’être dans un « labyrinthe » où il est malaisé de trouver la sortie. On reste alors « prisonnier » de nos propres querelles, surtout stériles, qui nous font dévier de la bonne voie. On crie, on gesticule, mais au fond, on n’a rien retenu, puisqu’on prend les mêmes et on recommence comme dirait l’autre. On « patine » et on fait du surplace. Aujourd’hui, face à l’échec, faut-il «jeter le bébé avec l’eau du bain », ou bien réfléchir à une très bonne stratégie qui nous permettra de nous en sortir

« sans mordre notre queue ». Vociférer, jouer aux « gros bras » ne nous mènera nulle part. Il n’y a que l’analyse, exhaustive s’entend, bien réfléchie, faite à tête reposée, qui peut nous donner les moyens de sortir victorieux de nos propres échecs ou défaites. Le renouvellement des fédérations sportives est un moment très important, qui doit nous interpeller afin de lui accorder l’importance qui sied avec l’évènement. La vie est faite de succès et d’insuccès. C’est la loi aussi du sport. On ne peut tout détruire sur un coup de tête ou après une colère intense qui, pourtant, reste passagère, sans suite et qu’on peut surmonter à tout moment si l’on fait preuve de bon sens et surtout de logique. Aujourd’hui, certains veulent, à dessein, envenimer l’atmosphère au sein du sport algérien. On veut monter les uns contre les autres afin que ceux qui « veulent nager en eaux troubles» trouvent leurs comptes et surtout leurs intérêts. La personnalisation des conflits ne peut aucunement servir le sport algérien, alors qu’il n’y a pas longtemps, il était considéré comme l’exemple à suivre. Il faut dire que face à l’autonomie de certaines fédérations sportives, et plus particulièrement celle de football, on ne peut les attaquer de front. La FIFA, le « gouvernement mondial » —globalisation oblige—, y veille avec une attention soutenue. Notre « jeu à onze » n’a pas besoin de « coup de force » inutile et surtout inopérant. Il faut plutôt chercher à instaurer un climat de dialogue, de concertation et de sérénité afin qu’on parvienne à revenir sur la scène internationale encore plus fort. Car, qu’on le veuille ou non, l’Algérie possède les talents qui peuvent lui permettre de revenir très vite au sommet, comme elle l’a toujours été. N’en déplaise aux détracteurs de tou bord d’hier et d’aujourd’hui !

Hamid Gharbi