Coupe de la CAF, DÃ©part le 9 fÃ©vrier pour Accra : Le Mouloudia veut reconquÃ©rir lâ€™Afrique

Et revoilà les Mouloudéens en compétition continentale, après de longues années d’absence. Grâce à la coupe d’Algérie remportée la saison dernière, le Doyen s’est donné le droit de prendre part, cette année, à la coupe de la CAF. Il entamera sa première sortie dans cette épreuve africaine, dimanche prochain, 12 février, en terre ghanéenne. A Accra, plus précisément, la capitale. Les camarades de Chaouchi affronteront en la circonstance l’équipe de Bécham. En bonne santé actuellement, le MCA, leader actuel du championnat de la Ligue 1-Mobilis, aspire à frapper fort cette saison. Ses ambitions sont légitimes au vu du riche effectif dont dispose le staff technique mené par l’expérimenté et entraîneur de métier, Kamel Mouassa. Les joueurs sont déterminés à aller chercher un bon résultat à l’extérieur, afin de préserver intactes leurs chances de qualification en prévision de la manche retour, qui aura lieu au stade 5-Juillet à Alger, deux semaines après. Mouassa et les membres de son staff ont tout mis au point pour préparer le groupe comme il se doit sur tous les plans. A cet effet, la direction du club n’a badiné sur aucun moyen pour permette à l’équipe de travailler dans les meilleures conditions. Mouassa a sensibilisé l’ensemble des joueurs sur le fait que le Mouloudia aura besoin de chacun d’eux, étant donné que l’équipe algéroise est engagée cette saison sur trois fronts (championnat, coupe d’Algérie, coupe de la CAF). Il leur a fait comprendre que chacun d’eux devra redoubler d’effort et rester bien concentré sur le travail à l’entraînement, parce qu’à tout moment, il peut faire appel à chacun d’entre eux. L’avantage pour le Mouloudia dans cette coupe de la CAF, c’est le fait qu’il soit drivé par un technicien habitué aux joutes africaines par le passé, notamment avec la JSK, avec laquelle il a remporté la coupe de la CAF. Il saura donc gérer les situations propres aux rencontres qui se déroulent en Afrique, avec tous les aspects qui les entourent, tels le climat humide, la chaleur et l’ambiance particulière en terre d’Afrique noire. Avec un groupe de qualité, animé d’un bon état d’esprit, avec des joueurs ambitieux, qui veulent aller de l’avant pour redorer le blason du club, que ce soit dans le championnat ou en joutes continentales, le MC Alger veut reconquérir l’Afrique et remporter un second trophée continental après le premier pour le football algérien et l’unique pour le club, gagné en 1976, avec un triplé historique. Cela, même si cette fois-ci, il s’agira de la coupe de la CAF et non pas de la Ligue des champions africaine. Toutes les conditions semblent réunies pour que Karaoui et ses coéquipiers parviennent à donner de la joie et du bonheur à leurs milliers de supporters, qui attendent beaucoup d’eux. Le Doyen se déplacera à Accra demain jeudi avec l’ensemble de ses joueurs, qui sont déterminés à arracher le meilleur résultat possible. Et pourquoi pas la victoire face à l’équipe de Becham, dont on ne connaît franchement pas beaucoup de choses.

Mohamed-Amine Azzouz