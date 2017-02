Ligue 1, MCA 1 - NAHD 1 : Ã‰quitable

Le MC Alger et le NA Hussein Dey se sont neutralisés, hier au stade du 5-Juillet, à l’issue d’une partie assez serrée et très disputée (1-1). Cette rencontre avancée comptait pour la 19e journée du championnat de Ligue 1.

Dominé par l’aspect tactique, surtout, et marqué par l’engagement physique et l’agressivité dans le jeu, le derby algérois entre le Mouloudia et le Nasria fut très serré. Les joueurs des deux équipe n’ont pas vraiment trouvé les espaces nécessaires pour s’exprimer, notamment durant le premier half, pauvre en occasions, mais plutôt riche en duels. Évoluant avec des milieux de terrains renforcés, les deux formation voulaient surtout éviter la défaite. Avec un schéma de prudence (4-3-2-1), le NAHD a favorisé le jeu de contre, en abusant du jeu direct en profondeur. Avec un jeu un peu plus élaboré, le MCA, qui a évolué dans une configuration tactique un peu plus offensive (4-2-3-1), a eu le monopole de la balle, sans pour autant parvenir à inquiéter Doukha. À l’exception du heading de Bouguèche (29’), qui est passé à côté, les poulains de Mouassa son restés muets en première mi-temps. De retour des vestiaires, les deux formations sont restées fidèles à leur stratégie de base. Le Nasria a continué a jouer en embuscade tentant d’exploiter les quelques contres qui se sont présentés à lui, le Doyen a pris un peu plus de risques dans la dernière demi-heure de jeu. 62’, la balle de Derrardja est bien captée par Doukha. 66’, le tir de Hachoud est repoussé in extremis en corner par Zedam. Le Mouloudia domine, mais c’est le NAHD qui parvient, contre le cours du jeu, à ouvrir la marque. 83’, la remise d’Abid dans la surface frôle le bras du défenseur Azzi. Boukouassa, l’arbitre de la rencontre désigne le point de penalty. Gasmi exécute la sentence, et donne l’avantage aux protégés du technicien français Alain Michel. Le MCA met tout son poids et parvient à égaliser dans la foulée. 87’, Seguer, qui venait d’hériter d’un caviar de la part de Mokdad dans la surface, remet les pendules à l’heure. Un nul qui n’arrange les affaires d’aucune des deux formations. En attendant le reste des confrontations de cette manche, le Mouloudia garde tout de même la tête du classement. Pour rappel, les deux adversaires du jour comptent un match en moins, chacun, contre la JSK.

Rédha M.