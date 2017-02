Le Coin du copiste : Une capitale hors du commun

Voilà une publication bien singulière qui est actuellement en librairie sous le titre « Uncommon Alger » et qui fait du bruit sur certains médias électroniques qui en parlent avec beaucoup d’intérêt en raison de son contenu et des textes alléchants dont les signatures sont celles de personnalités connues entre écrivains, journalistes, artistes photographes et architectes qui ont eu la bonne idée de nous concocter un ouvrage qui est un sacré hommage à notre capitale. Avec un contenu très éclectique, cette nouvelle parution très atypique est un voyage entre les mots et les images d’auteurs qui ont en commun un attachement considérable pour leur ville qu’ils racontent tous à leur façon entre l’histoire, les mythes, l’urbanisme, le patrimoine du chaâbi, et tout un tas d’autres choses inédites et dont le caractère original voire sensationnel font de ce livre plus qu’un guide comme l’indique l’auteur de l’article mais vraisemblablement une invitation en bonne et due forme pour aller à la découverte de celle que l’on nomme dans son cœur El Bahdja, cette ville nichée sur la mer Méditerranée gorgée d’histoires et qui quelle que soit l’apparence garde bien le cap et semble sourire éternellement au spectateur de passage tout en laissant le privilège à ses habitants de lui murmurer à l’oreille : « Alger est en nous tous, il suffit juste de la laisser s’exprimer… ». L’ouvrage est autant de sentiments, de liens et d’impressions visuelles sur Alger dont on ouvre le rideau sur la baie et son ciel bleu et lumineux, que l’on feuillette à travers plusieurs plumes à l’image de celle de Mouloud Achour qui égrène ses souvenirs d’enfance, d’Ameziane Ferhani qui nous conduit dans les années soixante sur les traces des Black Panthers et des leaders des principaux mouvements révolutionnaires africains sur un texte illustré par les magnifiques photos de l’américain Rober Wade, de l’écrivain Salah Guemriche qui évoque l’histoire de la ville et de ses liens avec Napoléon III, Marx, les frères Goncourt, le musicien Camille Saint-Saëns, Nourredine Saoudi avec son évocation majestueuse du maître El Anka, de Redouane Bendali et de son portrait sur le footballer Rabah Madjer, de Chawki Amari qui nous emmène dans un circuit de 24 heures à travers les dédales de la Casbah. Tant d’autres délicieuses surprises attendent le lecteur dans cet ouvrage de 223 pages sorti pour la première fois aux éditions Amador et réalisé sous la direction de Mira Gacem et Arezki Mellal…

A lire !

L. Graba