Batna : RÃ©cupÃ©ration de 37 piÃ¨ces archÃ©ologiques

Trente-sept pièces archéologiques remontant à l’époque romaine ont été récupérées par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale à Barika (Batna), a-t-on appris lundi dernier auprès du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya. Agissant sur renseignements, les services de ce corps de sécurité ont découvert ces pièces dans le domicile d’une personne âgée de 29 ans, sans antécédents judiciaires, provenant de fouilles illicites effectuées au niveau du site archéologique de Setina, sis au village de Faidh El Bach dans la commune de Barika, a précisé la même source. Une fois les procédures judiciaires effectuées, la perquisition du domicile du prévenu a permis de saisir plusieurs pièces archéologiques, notamment un moulin manuel en pierre, un pilon en pierre de forme cylindrique et deux pièces en poterie, qui ont été acheminées vers le siège de la brigade de la gendarmerie pour les besoins de l’enquête, alors que la personne impliquée dans cette affaire est toujours en fuite, a-t-on fait savoir. Des photos des pièces saisies et du site archéologique ont été également prises par les services compétents de la section territoriale de la gendarmerie nationale de Barika, qui ont aussi entendu le représentant de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels de la wilaya de Batna, lequel a procédé à l’inventaire des pièces saisies en vue de les remettre à la direction de la culture, conformément aux instructions de la Cour de justice de Barika. Une enquête a été ouverte pour destruction de biens culturels proposés à la classification et inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire, tandis que les investigations se poursuivent pour l’arrestation du suspect afin de le faire comparaître devant la justice, a-t-on ajouté. (APS)