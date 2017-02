DÃ©bat avec SaÃ¯d Benzerga : Les bienfaits de lâ€™humour

M. Saïd Benzerga, professeur à l’université d’Alger au département de langue arabe et auteur, a, dans le cadre de son intervention, mis l’accent sur le manque d’implication et de référence dans les titres nationaux et les manuels scolaires en matière d’utilisation de l’humour.

Lors de cette rencontre, l’auteur Saïd Benzerga qui a réalisé une série de livres en arabe sur l’humour, dont Tanaghodh (la contradiction), Kilate el adab (le manque de mœurs », qui reste une caractéristique importante pour préserver la santé et l’humeur de l’humain. L’intervenant précisera que le « burlesque a un rapport étroit avec la démocratie », c’est pourquoi « il est important d’inclure des textes humoristiques dans le manuel scolaire des trois cycles », comme il est nécessaire de consacrer des programmes culturels au niveau des médias sur l’humour, au lieu de mettre en exergue « les crimes et les émissions qui abordent les choses négatives avec abondance ». Dans le même ordre d’idées, le conférencier a exprimé son mécontentement sur la situation actuelle des différents programmes abordés soit dans les journaux, dans les plateaux de télévision, sur la scène du théâtre ou les films. Il indiquera en outre que le bon sens refuse d’accepter l’émission soit à la radio ou à la télévision de nouvelles choquantes que notre culture refusait d’en parler ou d’admettre. L’Algérien a toujours préféré regarder un film à caractère humoristique qui a un effet relaxant sur le moral, des films comme Les vacances de l'inspecteur Tahar, Hassan taxi, Aïla ki nass et autres…

Ce sont des films qui réunissent les familles autour d’un verre de thé pour mieux siroter la finesse d’acteurs aimés et appréciés de tous. Après avoir indiqué la place de l’Algérie dans la production humoristique, l’intervenant a rappelé que les écrivains arabes qui se sont distingués dans l’écriture, tels Mahmoud Saadini, El Djahidh, Ibn Roumi et d’autres penseurs arabes qui ont consacré leur vie à produire des livres à haute valeur humoristique pour que le lecteur puisse interférer, et de plus, quand il s’agit d’un texte humoristique limpide. Pour l’auteur Saïd Benzerga, l’élite occidentale s’intéresse de plus en plus à l’industrie humoristique pour le bien de la société, et de mentionner que plus 300 écoles du rire se trouvent en France. Les pays développés déploient des efforts considérables pour créer toute une industrie humoristique, en étudiant l’anthropologie, le contexte social et la psychologie de la société. Par ailleurs, l’intervenant a cité une série de livres qui abordent les avantages de l’humour, dont Comment me soigner par le rire ?, Rire pour vivre, Eldahik moumarassa thakafia (le rire est une pratique culturelle)…

Hichem Hamza