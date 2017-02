Eliminatoires CAN-2018 dames : 22 joueuses pour le dÃ©placement Ã  Amman

Le sélectionneur de l'équipe algérienne féminine de football Azzedine Chih a retenu 22 joueuses pour le déplacement hier mardi à Amman (Jordanie) pour disputer deux rencontres amicales contre son homologue jordanienne dans le cadre de sa préparation aux prochaines échéances officielles. La liste est dominée par les joueuses de l'AS Sûreté nationale, du FC Constantine, d'Affak Relizane et de l'ASE Alger Centre. L’équipe nationale féminine qui prépare les éliminatoires de la CAN Ghana-2018 devait s'envoler hier à 14h25.

Les deux matchs entre les sélections algérienne et jordanienne sont prévus demain jeudi et dimanche à 17h00 locales (16h00 algérienne).

Le sélectionneur Chih a prévu un décrassage une fois que les joueuses seront installées à l’hôtel, selon la FAF.

La liste des joueuses algériennes: Kahina Takenint (AS Sûreté Nationale), Mounia Houhèche (AS Sûreté Nationale), Zineb Kendouci (AS Sûreté Nationale), Nadjet Fedoul (AS Sûreté Nationale), Isma Ouadah (AS Sûreté Nationale), Rayene Brahimi (FC Constantine), Baya Meskari (FC Constantine), Imène Merrouche (FC Constantine), Besma Benlekhlef (FC Constantine), Safia Smaïl (FC Constantine), Wafa Layeb (JF Khroub), Fatima Sekouane (Affak Relizane), Fethia Benkheda (Affak Relizane), Naïma Bouhani-Benziane (Affak Relizane), Keltoum Arbi-Aouda (Affak Relizane), Aïcha Hamidèche (Affak Relizane), Houria Affak (ASE Alger-centre), Fatima Bara (ASE Alger-centre), Laetitia Akli (ASE Alger-centre), Fatima Zohra Beladgham (Intissar Oran), Saïda Aït Mehdi (CFF Akbou), Loubna Adjaoud (CFF Akbou).