CAN-2019 (qualifications) : SÃ©nÃ©gal-Nigeria en amical en mars

La sélection sénégalaise de football disputera un match amical contre le Nigeria en mars prochain dans le cadre de la préparation des deux équipes en vue des qualifications du mondial 2018 et de la CAN-2019, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF). "Le Sénégal va jouer au mois de mars, un match date FIFA contre le Nigeria et probablement contre le Maroc ou la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la préparation pour les qualifications de la Coupe du monde 2018. Nous n'allons pas baisser les bras", a déclaré Abdoulaye Sow, membre de la FSF, cité par la presse locale. "Il faut d'ores et déjà prendre des dispositions pour que nous ne baissions pas les bras, pour que l'équipe soit dans les conditions optimales de performance pour battre le Burkina-Faso à Dakar et à Ouagadougou. Si nous parviendrons à le réaliser, nous serons irrésistibles pour nous qualifier au Mondial", a-t-il estimé. En qualification du Mondial-2018, le Sénégal est en tête de son groupe avec six points à l'issue de la deuxième journée. Outre les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, le Sénégal est appelé à jouer dès le mois de juin le premier tour contre la Guinée équatoriale en match comptant pour les qualifications de la CAN-2019 au Cameroun. De son côté, le Nigeria trône sur le groupe B des éliminatoires du Mondial 2018 avec 6 points devant le Cameroun (2 pts). L'Algérie et la Zambie partagent la troisième place (1 pt). Lors de la troisième journée, le Nigeria accueillera le Cameroun et l'Algérie se rendra en Zambie.

Le premier du groupe se qualifiera pour le Mondial russe.