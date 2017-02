Tennis, Championnat dâ€™Afrique (18 ans et moins) : Lâ€™EN Ã  Tunis

L’équipe nationale des 18 ans et moins prend part, en ce moment, au championnat d’Afrique de la catégorie, programmé à Tunis (Tunisie) du 6 au 11 février 2017. Toutefois, le coup d’envoi de la compétition, qui devait avoir lieu hier, a été reporté à aujourd’hui, en raison de la pluie.

Quatre athlètes ont été retenus par la direction technique nationale, pour représenter l’Algérie dans cette compétition africaine. Il s’agit de Youcef Rihane, Karim Bendjamaa, Lynda Benkkadour et Nesrine Troubia. Par ailleurs, la Fédération algérienne de tennis (FAT), après avoir formulé une demande des wilds cards de participation à ce championnat d’Afrique pour les deux athlètes Toufik Sahtali et Houria Boukhoulda, a obtenu une réponse favorable émise par la Confédération africaine de tennis (CAT). Ces derniers ont donc été du voyage en Tunisie. Les tennismen et tenniswomen sélectionnés sont encadrés par le directeur des équipes nationales à la FAT, Mohamed Bouchabou. Le départ de la sélection nationale à Tunis a eu lieu dimanche. La date de retour est programmée pour le 12 ou 13 février. Par ailleurs, le Dr Mohamed Bouabdallah, président de la FAT et les membres du bureau fédéral se sont réunis, samedi passé, au siège de la fédération, pour passer en revue plusieurs sujets inscrits à l’ordre du jour. Ils ont ensuite adopté le projet de bilan moral et financier de l’année 2016, ainsi que le bilan du mandat 2013-2016. Ledit projet de bilan sera présenté lors de l’AGO de la FAT, programmée pour le samedi 18 février au Centre de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger).



Deux tournois internationaux au programme



Par ailleurs, le Tennis Club de Hydra AC, en collaboration avec la FAT, organise le tournoi international ITF Juniors ‘‘Mehdi Bouras’’, du 12 au 18 février prochains. La phase qualificative se déroulera les 12 et 13 février prochains, alors que le tableau final débutera le 14 février. Ce tournoi verra la participation de 26 pays: Algérie, Egypte, Portugal, Italie, Tunisie, Maroc, Grande- Bretagne, Espagne, République de Tchéquie, France, Oman, Allemagne, Colombie, Canada, Togo, Namibie, Côte d’Ivoire, République de Maurice, Madagascar, Nigeria, Finlande, Hongrie, Roumanie, Cameroun, Suisse et Russie. L’Algérie sera représentée par 17 athlètes (13 garçons et 4 filles). Nos tennismen et tenniswomen juniors, qui se mesureront en la circonstance à des adversaires de bon niveau du tennis mondial, auront une bonne occasion d’améliorer soit leur classement mondial soit de l’intégrer. Le juge arbitre algérien «Silver Badge », Hakim Fatah, dirigera les tableaux «simple et double ». Pour sa part, Salah Bouzidani sera le directeur du tournoi. Cette manifestation sportive internationale sera dédiée à la mémoire de Mehdi Bouras, ancien joueur de l’équipe nationale junior, décédé en 2013, à l’âge de 24 ans. Un second tournoi international ITF Juniors est inscrit au programme de la FAT.

Il aura lieu cette fois-ci au Tennis Club les Palmiers de Ben Aknoun, du 19 au 25 du mois courant. Toutes ces informations nous ont été communiquées par le chargé de communication de la FAT, Belkacem Dridi, que nous remercions au passage pour sa disponibilité et son sens de la communication qui nous sont très utiles pour avoir une information fraîche, juste et crédible émanant de l’instance fédérale. Bonne note donc pour la FAT, qui se déploie sans rechigner pour accomplir sa mission à bon escient et ainsi redonner vie au tennis national et rehausser le niveau des athlètes les plus performants de la discipline, à travers des compétitions régionales, continentales et internationales, où le tennis algérien veut être représentatif pour faire honneur à l’Algérie. Pour rappel, Chevrolet est le transporteur officiel de la FAT.



Mohamed-Amine Azzouz