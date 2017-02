Mascara : Dans lâ€™espace des loisirs de proximitÃ©

Créée en 2015 l’association de wilaya du tourisme et des loisirs de proximité de la wilaya de Mascara dirigé en main de maître par Si Kaddour Sid Ahmed, directeur de colonie de vacances et enseignant de profession qui souhaite favoriser le tourisme responsable par le bais des activités de cette association qui est très active pour qu’il devienne une ressource clé dans la promotion du tourisme de masse parmi les jeunes et la diversification des loisirs de proximité dans le cadre des principes du développement durable. Elle souhaite que l’impact du tourisme soit conséquent en termes économiques pour une région donnée, tout en préservant les richesses naturelles et humaines trop souvent oubliées quand le tourisme de masse vient dénaturer une région. L’association, nous dit son directeur, favorise également l’échange de connaissance entre jeunes et populations locales. Destinée aussi à sensibiliser les enfants au développement l’objectif principal est de mettre en valeur toutes les ressources touristiques autres que le balnéaire, de stimuler la création de produits innovants qui profitent notamment à toutes les régions de l’intérieur et de les promouvoir à l’échelle nationale et internationale.

Les objectifs de cette association sont de promouvoir les valeurs communes et fondamentales du tourisme alternatif auprès du public, de rassembler les principaux acteurs dans le domaine du tourisme alternatif y compris les propriétaires de maisons d’hôtes, les voyagistes, les guides spécialisés, les porteurs de projets et de proposer des prestations établies par ses membres, et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. L’AWTJLP est une association de jeunes très active. Dans leur fief ses d'adhérents se retrouvent pour de nombreuses activités (ateliers cuisine, jardinage, écriture, couture), mais aussi pour quelques parties de ping-pong, baby-foot, billard, fléchettes ou jeux de société. Tous les mois, des centres aérés et des excursions sont organisés L'occasion fait le point sur les projets car elle ne se contente pas de ces activités diverses. L'association bouge aussi pour organiser des sorties, des découvertes, des voyages.

Ainsi, plusieurs destinations sont au programme, et pour le financer, le groupe compte beaucoup sur les subventions de la wilaya même si cela ne suffit pas pour couvrir toutes les activités qui figurent au programme d’action de l’association mais une dynamique anime le groupe qui dirige cette association qui innove dans le domaine du bénévolat du mouvement associatif qui œuvre pour l’accessibilité aux vacances pour tous et le développement du tourisme durable et solidaire, elle met en valeur, la nature et le patrimoine culturel car inhérents au développement social.



Le bon vieux temps



La question qui alimente la réflexion de l’association dans sa pratique du plaidoyer est celle d’une solidarité exprimée sans tomber dans une logique d’assistanat et c’est tout à l’honneur cette jeune équipe qui dirige l’association constituée essentiellement d’enseignants. L'AWTJLP réunit les jeunes au cours de sorties et de voyages culturels de tourisme qui donnent l'opportunité de se retrouver et pas seulement pour parler du bon vieux temps. Les rencontres, les séances-débats, les sorties culturelles, les bons plans pour voyager jalonnent son calendrier et s'inscrivent dans son programme annuel. Des plateformes d'actions de solidarité et de ont été mises en place qui s'adressent aux jeunes entrepreneurs, aux écoles, aux maisons de jeunes, les centres culturels et les enfants défavorisés. Toutes les expériences et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues au sein de cette association, dira son directeur. L’association cible également le tourisme équitable et solidaire les loisirs, pour faire du voyage un levier de développement et de solidarité nationale. Elle se définit par une autre forme de tourisme, fait de rencontres, d’échanges et de découverte des populations et des cultures de toutes les régions de l’Algérie, elle assure aux jeunes une expérience unique de voyage qui respecte les hommes et les cultures. Une association de référence du tourisme équitable et solidaire de loisirs, propose des voyages en petits groupes parmi les jeunes démunis et les défavorises de la cité de l’émir, hors des sentiers battus et des campagnes tambour battant comme beaucoup d’associations, son credo, le travail et la discrétion. En dehors des activités inscrites au programme, elle partage les activités quotidiennes comme les travaux de reboisement et autres activités.

En tant que lieu de rassemblement et de coordination, l’association de wilaya du tourisme et de loisirs de proximité œuvre avec ses adhérents et les moyens financiers dont elle dispose avec d’autres associations pour élaborer des activités adaptées aux attentes au goût de chacun. Des formules en journée, week-end, séjours. Des sessions de colonies de vacances et voyages en Algérie et pourquoi pas à l’étranger, ajoute Sid Ahmed, le directeur et il ajoute qu’une stratégie sera mise en place pour nouer des relations avec des partenaires privilégiés du tourisme social, associatif, alternatif et solidaire. Un accompagnement offert pour chaque prestation groupe effectuée par un accompagnateur bénévole. Un vrai exemple référentiel à suivre pour une association comme celle-ci qui sort de l’ordinaire eu égard à son programme d’action dans le créneau de ses activités destinées aux jeunes.

A. Ghomchi