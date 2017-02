Refoulement par les autoritÃ©s marocaines de la militante Claude Mangin-Asfari : Des reprÃ©sailles

L’Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) a condamné hier le refoulement par les autorités marocaines de la militante française pro-sahraouie, Claude Mangin, venue rendre visite à son mari Naâma Asfari, militant sahraoui des droits de l’Homme incarcéré depuis plus de 6 ans près de Rabat.

Claude Mangin-Asfari a été gardée dimanche toute la nuit dans une pièce de l’aéroport de Casablanca pour la contraindre à embarquer lundi dans un avion pour Genève. «Cela fait des années que Claude Mangin se rend au Maroc plusieurs fois par an pour visiter son mari emprisonné depuis 2010. Elle avait déjà été refoulée une première fois lors de sa précédente visite, le 19 octobre 2016.

En avril 2016, c’est l’avocate française de Naâma Asfari qui avait été expulsée du territoire marocain sans avoir le temps de voir son client», a rappelé l’ACAT dans un communiqué, affirmant qu’il s’agit «manifestement» de représailles contre Naâma Asfari qui est actuellement rejugé par la Cour d’appel de Rabat, aux côtés de ses 23 coaccusés «qui ont tous, comme lui, été condamnés sur la base d’aveux signés sous la torture». Le 12 décembre 2016, le Comité des Nations unies contre la torture a condamné le Maroc pour la torture de Naâma Asfari, sa condamnation sur la base d’aveux forcés, l’absence d’enquête sur les allégations de torture.

Dans sa décision, le Comité a demandé au Maroc de «s'abstenir de tout acte de pression, d'intimidation ou de représailles susceptibles de nuire à l'intégrité physique et morale du plaignant et de sa famille qui constituerait autrement une violation des obligations de l'Etat partie en vertu de la Convention [contre la torture] de coopérer de bonne foi avec le Comité pour l'application des dispositions de la Convention, et de permettre au plaignant de recevoir des visites de la famille en prison». Pour Hélène Legeay, responsable Maghreb/Moyen-Orient à l’ACAT, en refoulant une nouvelle fois Claude Mangin, le Maroc «signifie clairement au Comité onusien qu’il n’a que faire de sa décision».