France : La droite dans la tourmente

La droite française est plongée dans la tourmente. Fragilisé par les soupçons d'emploi fictif de sa femme, le candidat de droite à la présidentielle française, François Fillon, a reconnu avoir commis une "erreur" en faisant travailler sa famille, tout en tentant de relancer sa campagne, gravement plombée par l'affaire. Les ambitions présidentielles de l'ex-Premier ministre conservateur ont du plomb dans l'aile depuis des révélations de presse selon lesquelles Penelope Fillon aurait perçu plus de 800.000 euros bruts entre 1988 et 2013, pour un emploi présumé fictif d'attachée parlementaire. M. Fillon a également employé deux de ses enfants, qui ont touché 84.000 euros brut entre 2005 et 2007. "En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui, suscite la défiance. C'était une erreur, je le regrette profondément, et je présente mes excuses aux Français", a déclaré lundi, François Fillon lors d'une conférence de presse, tout en se défendant d'avoir violé la loi. Il a répété vouloir aller jusqu'au bout et balayé la perspective d'un plan B à droite. Alors que le nom de l'ancien Premier ministre Alain Juppé circulait pour le remplacer, ce dernier avait déjà lui-même "clairement et définitivement" écarté cette hypothèse lundi. Autre affaire qui vient éclabousser la camp de la droite française, est celle en rapport du financement de la campagne présidentielle de l’ex-président Sarkozy. Ainsi, celui qui a essuyé un revers cuisant lors de la dernière primaire de la droite, voit son horizon judiciaire s'obscurcir à nouveau avec son renvoi en procès pour ses dépenses faramineuses lors de la campagne présidentielle de 2012. C'est la deuxième fois qu'un ancien président est renvoyé en procès dans une affaire politico-financière depuis 1958, après Jacques Chirac (1995-2007), condamné en 2011, à deux ans de prison avec sursis, dans une affaire d'emplois fictifs à la mairie de Paris. Nicolas Sarkozy, 62 ans, est renvoyé en procès pour financement illégal de campagne électorale, un délit passible d'un an de prison et de 3.750 euros d'amende. La décision du juge Serge Tournaire était attendue depuis quelques semaines. Le parquet de Paris avait aussi requis un procès pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président se voit reprocher d'avoir dépassé le plafond des dépenses autorisées, "en engageant sans tenir compte des deux alertes adressées par les experts comptables de sa campagne (...) des dépenses électorales pour un montant d'au moins 42,8 millions d'euros", a expliqué une source judiciaire.

M. T.