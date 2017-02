Crise syrienne, Al Assad : Â« DÃ©fendre le pays par tous les moyens Â»

Le président syrien Bachar Al Assad a estimé que la défense de la Syrie était plus importante que le risque d'être poursuivi devant la Cour pénale internationale qui juge des crimes contre l'humanité.

«Pour moi en tant que président, quand j'assume mes responsabilité de défendre le pays, et il en va de même pour le gouvernement et pour l'armée, nous ne regardons pas cette question, nous n'y prêtons pas attention», a déclaré M. Assad à des journalistes, qui l'interrogeaient sur l'éventualité que des responsables de crimes contre l'Humanité soient jugés par la CPI basée à La Haye. «Nous devons défendre notre pays par tous les moyens et (...) nous ne prêtons aucune attention à ce tribunal ou à aucune institution internationale», a martelé le chef de l'Etat dans un entretien accordé à des journalistes belges et publié hier par l'agence officielle Sana. Cette interview s'est déroulée avant la publication d'un rapport d'Amnesty International accusant les autorités syriennes d'avoir pendu quelque 13.000 personnes en cinq ans dans une prison près de Damas. D'autres ONG ont accusé à plusieurs reprises le régime de violation des droits de l'Homme, notamment de torture. «Nous savons tous que les institutions de l'ONU sont biaisées en raison de l'influence américaine, britannique et française, principalement. Elles n'agissent pas pour promouvoir la stabilité dans le monde ou pour chercher la vérité; elles sont politisées pour appliquer le programme de ces pays», a déclaré M. Assad. Pour le Président syrien, la lutte contre le terrorisme et des pourparlers inter-syriens sont les principales conditions pour instaurer la paix en Syrie. «La paix a deux composantes : La première est la lutte contre le terrorisme et l'arrêt de l'afflux des terroristes (en Syrie) et (...) la deuxième est le dialogue entre les Syriens pour qu'ils décident eux-mêmes de l'avenir de leur pays et de son régime politique entier», a affirmé M. al-Assad. Interrogé sur la réunion d'Astana (capitale kazakh), le chef d'Etat syrien a déclaré: «La première réunion d'Astana était positive, parce qu'elle avait porté sur des principes représentés par l'unité de la Syrie et par le fait qu'il revient aux Syriens seuls de décider de leur avenir». S'agissant des violations du cessez-le-feu signalées depuis son instauration fin décembre dernier, le président al-Assad a indiqué que le cessez-le-feu n'avait pas échoué. «C'est normal que des violations du cessez-le-feu se produisent dans tout conflit dans le monde. Jusqu'à présent, le cessez-le-feu tient», a-t-il dit. Concernant la lutte contre les réseaux terroristes en Syrie, Bachar al-Assad a affirmé que «tous les moyens militaires étaient autorisés dans la lutte contre Daech, le Front Nosra et les autres groupes affiliés à Al-Qaïda en Syrie». «Il est de notre devoir constitutionnel et juridique, en tant que gouvernement, qu'armée et qu'institutions de l'Etat, de défendre le peuple syrien. On peut recourir à tous les moyens disponibles pour défendre le peuple syrien», a-t-il plaidé. Le président al-Assad a rappelé que «dès le début de la crise en Syrie, on a eu recours à tous les moyens disponibles dans le but de pousser les gens à se mettre autour de la table de dialogue. Mais en parlant du Front Nosra et de Daech, personne dans le monde ne croit qu'ils sont disposés au dialogue». «Ils ont leur propre idéologie et n'admettent aucune chose relative à l'Etat civil ou au pays civil», a-t-il souligné.

« La Syrie n’appartient pas à ma famille »



Dans une dernière interview accordée à l’agence de presse Sana, le président Bachar al-Assad balaye d’un revers de main la « légende « qui voudrait que la Syrie appartiendrait à la famille al-Assad. Il affirme que lui-même ou les membres de sa famille ne s’accrocheront pas au pouvoir si le peuple syrien choisissait un autre président. Le président syrien admet que sa famille ne resterait pas au pouvoir, car le pays appartient à tous les Syriens, et pas seulement à sa famille. « Si le peuple syrien élit un autre président, je quitte automatiquement le pouvoir. Dans ce cas, je n'ai pas de choix à faire, j'abandonne tout simplement mes fonctions. C'est évident «, a indiqué le président syrien. Et d'ajouter: « Bien sûr, le pays n'appartient pas à ma famille. La Syrie appartient aux Syriens, et chaque Syrien a le droit d'occuper ce poste (le poste de président, ndlr.) Pour rappel, « Bachar al-Assad est né le 11 septembre 1965 à Damas dans la famille du militaire Hafez al-Assad, qui est arrivé au pouvoir en 1970. Décrit comme un enfant qui ne profitait pas tellement des avantages de son statut, il a préféré entamer des études de médecine plutôt que de poursuivre une carrière militaire ou politique, à la différence de ses frères. Il acquiert son doctorat à l'Université de Damas en 1988 avant de s'envoler quatre ans plus tard pour Londres pour se spécialiser en ophtalmologie au Western Eye Hospital. Seulement 18 mois après s'être installé à Londres, le jeune homme de 28 ans est contraint de rentrer d'urgence en Syrie afin de succéder à son père à la présidence. En juin 2000, Bachar al-Assad a été élu président de la République par référendum. Asma al-Akhra est l'épouse du président syrien. C'est une femme d'affaires de nationalité syrienne et britannique, avec laquelle Bachar el-Assad a fait connaissance durant son séjour à Londres. Cette femme est devenue la mère de ses trois enfants «. C’est ainsi que, fort des derniers développements du conflit syrien (réunion d’Astana, entre autres), al-Assad croit en un dénouement qui maintiendrait l’unité de sa nation. Et, pour ce faire, la carte de la transparence et de la démocratie devait être jouée, ici et maintenant. Le poids d’une telle sortie n’est pas du tout moindre dans la balance qui pèsera chaque élément, le jour où l’hydre terroriste sera décapitée dans cette région.

