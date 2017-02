Constitutionnalisation de tamazight : Un centre national en langue et culture amazighes

Dans le sillage de la promotion de la langue amazighe officialisée dans la Constitution de 2016, il est prévu, pour cette année, la création du Centre national en langue et culture amazighes (CNLCA), et la mise en place des premiers jalons d’une académie de la langue amazighe.

Devant être implanté dans la wilaya de Béjaïa, le CNLCA va regrouper des compétences et académiciens qui sont appelés à travailler, ensemble, dans le cadre de laboratoires de recherche dans le domaine. Ce centre s’inscrit, faut-il le rappeler, «par décision ministérielle datée du 7 août 2014», souligne un document du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), remis à la presse, à l’occasion de la célébration, le mois dernier, du nouvel an amazigh, Yennayer. Le document qui rappelle les missions assignées au CNLCA précise également que le centre devra proposer et organiser différentes unités de recherche, la priorisation de celles-ci étant définie par des besoins sociétaux et politiques. Le CNLCA devra également répondre, dans le cadre d’une approche interdisciplinaire, aux besoins exprimés ou manifestés. Il établira, par ailleurs, une relation scientifique avec le DLCA (Département de langue et culture amazighes), leurs laboratoires respectifs, le HCA, ainsi que les autres centres de recherche et toutes les autres institutions aux missions analogues, ainsi que la future Académie de langue amazighe. La même source révèle qu’il existe, en fait, pas moins de trois axes principaux autour desquels ce centre devra s’investir, en l’occurrence la langue, la culture et la littérature. Décortiquant l’axe relatif à la langue, le document portant «les propositions de l’atelier consacré à l’identification et à l’organisation d’unités de recherche prioritaire pour l’amazigh, dans le cadre du démarrage du CNLCA de Béjaïa», signale que «cet axe contiendra sept unités qui s’inscrivent et qui s’imposent aujourd’hui dans la recherche». On mettra d’abord en exergue toute l’importance de «l’aménagement de la langue à l’échelle nationale», en procédant, par exemple, à «la recompilation des travaux effectués dans les DLCA, le HCA et autres institutions, et confirmer leur fonctionnalité».

D’autres unités tout aussi prioritaires concernent «la didactique et la pédagogie ; dans l’option d’une généralisation graduelle de l’enseignement de l’amazigh, la traduction vers et à partir de l’amazigh, mais également les études de traduction afin de produire et de diffuser des supports utiles pour les recherches, comme par exemple l’atlas linguistique, les cartes interactives, etc». À ces quatre unités citées, viennent s’ajouter d’autres moins prioritaires, mais non moins importantes, fait-on remarquer. Ces dernières concernent la phonétique et la phonologie, la syntaxe et la morphologie, ainsi que la lexicologie et la sémantique. Le second axe autour duquel devrait se pencher le CNLCA est celui consacré à la culture. Aussi, les champs de recherche retenus dans ce cadre concernent les études socio-anthropologiques et historiques.

Donnant davantage de précisions, on affirme qu’il s’agit du «patrimoine immatériel et matériel, de la production et transmission, en rapport avec l’oralité et l’écriture, des identités et pratiques religieuses, mais également des expressions artistiques». Le troisième axe, celui de la littérature, s’occupera de toutes les études et travaux de recherche effectués en littérature amazighe. À noter, enfin, que le Centre national en langue et culture amazighes sera doté d’un conseil scientifique, ainsi que d’une instance de veille.



« Nous avons dépassé l’étape de la consécration et nous devons passer à celle du travail académique et de la recherche linguistique »



L’an dernier, et juste au lendemain de l’annonce de la constitutionnalisation de l’amazigh, langue nationale et officielle, le secrétaire général du HCA, M. Si El-Hachemi Assad, avait qualifié la promotion de l’amazigh au statut de langue officielle d’«acquis important» qui consolidera davantage l’unité nationale et la démocratie en Algérie. En effet, dans une déclaration rendue publique, l’an dernier, à l’issue de l’annonce de l’officialisation de l’amazigh, le SG du HCA avait indiqué que «cela veut dire que l’amazigh détient désormais un autre statut juridique». «Cette décision est un acte méthodologique qui permettra un aménagement efficace et planifié de notre langue, sous l’égide d’une académie de la langue amazighe», avait-t-il ajouté, soulignant que «l'une des retombées positives de cette officialisation est que l’État mettra davantage de moyens pour rattraper le retard accusé en matière de recherche, de développement, d’enseignement et de diffusion».

«Nous avons dépassé l’étape de la consécration, et nous devons passer à celle du travail académique et de la recherche linguistique et scientifique dans la perspective de la promouvoir et de la développer», a-t-il affirmé.

L’autre point sur lequel travail l’instance est celui de l’introduction de l’amazigh dans la sphère officielle, à travers des travaux de traduction de certains documents officiels, comme la nouvelle Constitution qui a été traduite dans son intégralité, ainsi que la proclamation du premier Novembre 1954 et la plate-forme du congrès de la Soummam. M. Assad a tenu à rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour la pérennité de cette langue parmi les artistes, les chercheurs et les écrivains, notamment ceux qui sont passés de l’oralité à l’écrit, à l’image de l’anthropologue et linguiste Mouloud Mammeri, «dont le nom ne peut se détacher du combat identitaire et des efforts consentis pour la préservation de l’amazigh». Dans ce cadre, le HCA a conclu un protocole d’accord avec le ministère de l’Éducation nationale, auquel une stratégie de généralisation progressive de l’enseignement de l’amazigh a été proposée.

«Pour 2017, nous nous sommes fixés l’objectif d’élever le nombre de wilayas concernées par cette démarche à 24. Et grâce à la bonne volonté des responsables du secteur de l’Éducation, nous avons atteint 32 wilayas», a-t-il précisé.

Il a affirmé également que des cours d’amazigh au profit des adultes sont assurés au niveau de 22 wilayas, contre 9 en 2016, à travers le réseau de l’association Iqraa. Par ailleurs, et dans la perspective d’introduite cette langue à l’intérieur des institutions, le HCA annonce qu’il organise des journées de formation au profit des fonctionnaires de certains secteurs, comme la justice et la sécurité sociale, a fait savoir son premier responsable.

Il convient de rappeler, également, que la constitutionnalisation de l’amazigh en tant que langue nationale et officielle avait été accueillie avec satisfaction par la société en général, et par des acteurs de la vie socioculturelle y voient «l'aboutissement d'un long combat pour sa reconnaissance».

Soraya Guemmouri

-----------////////////////

Consolider l’identité nationale

La promotion de l’amazigh est le prochain défi à relever après sa constitutionnalisation comme langue nationale et officielle du pays, ont estimé des universitaires, des militants et des représentants du mouvement associatif ayant pris part, hier à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, à la journée de célébration du 1er anniversaire de l’officialisation de cette langue nationale, à la faveur de l’amendement constitutionnel du 7 février 2016. Lors de cette journée organisée par la direction locale de la culture et placée sur le thème «Constitutionnalisation de l’amazigh, consolidation de l’identité nationale et de la culture algérienne», la directrice locale de la culture, Mlle Nabila Goumeziane, a mis en exergue l’importance de cet événement, en indiquant que la constitutionnalisation de l’amazigh comme langue nationale et officielle ne peut que consolider l’identité et la culturelle nationales. Elle a, en cette heureuse occasion, rendu un vibrant hommage à tous les militants et militantes de la revendication identitaire, à leur tête le pionnier Mouloud Mammeri, pour tous les sacrifices consentis, pour que cette langue soit reconnue comme un des éléments de l’identité nationale, mais aussi pour avoir œuvré à la pérennité de cette langue et culture. La directrice de la culture, qui a auparavant salué la décision de Son Excellence le Président de la République de réhabiliter cette culture millénaire à travers sa constitutionnalisation, d’abord comme langue nationale, et ensuite officielle, a invité tous les spécialistes universitaires à se mettre au travail académique pour promouvoir cette langue et culture amazighes constituant un facteur de consolidation de l’unité nationale. Intervenant lors de la cérémonie de cette célébration du 1er anniversaire de l’officialisation de l’amazigh, le recteur de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO), Ahmed Tessa, a estimé que l’officialisation de l’amazigh aura certainement un impact positif sur la société algérienne, assurant que l’université qu’il dirige est mobilisée pour œuvrer en faveur de la promotion de la langue et la culture amazighes par l’écriture et la recherche scientifique. «Tous les universitaires sont mobilisés autour de la promotion de l’amazigh», a-t-il indiqué, en annonçant la prochaine transformation du département d’amazigh de l’UMMTO en faculté de langue et culture amazighes, une décision qui a eu l’aval du conseil d’administration de cette université.

Pour sa part, Boujemaâ Aziri, directeur de l’enseignement et de la recherche au Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), a mis en exergue les avancées considérables qu’enregistre la culture et langue amazighes depuis sa constitutionnalisation. Entre autres avancées, le représentant du HCA a cité l’enseignement de cette langue dans des écoles de 32 wilayas, son enseignement pour les adultes à travers 22 wilayas, grâce à la mobilisation de 78 enseignants, la traduction de plusieurs ouvrages et autres documents historiques, à l’instar de la déclaration du premier Novembre, la plate forme de la Soummam et la Constitution du pays. Tous les efforts sont consentis pour rendre la langue amazighe fonctionnelle, a-t-il relevé, en déclarant que l’officialisation de l’amazigh a désormais unifié tous les Algériens. Ouahab Aït Menguellet, maire de la commune de chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou, et fils du chahid Mbarek Aït Menguellet, qui fut l’un des pionniers de la revendication de la reconnaissance de la langue et culture amazighes, a, quant à lui, qualifié cette journée de fête qui doit être dédiée à tous les militants qui se sont sacrifiés pour qu’aujourd’hui l’amazigh soit reconnu comme langue nationale et officielle.

«On est fier d’appartenir à ce peuple et à ce pays», a-t-il souligné. Invité par la direction de la culture à prendre part à ce premier anniversaire de l’officialisation de l’amazigh, Khaled Guermah, père de Massinissa, première victime des événements douloureux du printemps 2001, s’est dit très honoré d’assister à la célébration de cet «événement historique». «Malgré la douleur, je me sens soulagé par cet acquis important de l’officialisation de l’amazigh», a-t-il déclaré avec une forte émotion, en rappelant le sacrifice de toutes les autres victimes de ces mêmes événements tragiques qu’ont connus les wilayas de Kabylie. Le père de Massinissa Guermah a en outre fait appel à tous les connaisseurs, à savoir les universitaires, à promouvoir cette langue amazighe, dont l’officialisation, a-t-il précisé, a désormais consacré le principe de l’Algérie une et indivisible. Mustapha Khodja, ancien moudjahid, a par ailleurs salué la décision de l’officialisation de l’amazigh, démarche qui a tracé le chemin vers la paix et l’union en Algérie. Cette journée de célébration a été l’occasion pour tous les participants de saluer la sage décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de réhabiliter cet élément important de l’identité nationale par sa constitutionnalisation et d’insister sur la nécessité, voire l’urgence de la mobilisation de tous les acteurs, universitaires surtout, pour promouvoir cette culture, d’autant que l’actuelle Constitution fait part de cette impérative nécessité de promotion de l’amazigh. Ils ont par ailleurs estimé qu’il est indispensable de mettre en place les mécanismes nécessaires pour valoriser les véritables dimensions culturelle, historique et civilisationnelle de cette langue.

Bel. Adrar