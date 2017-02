Cause sahraouie : M. Mohamed Salem Ould Salek : Â« Le Maroc tenu de respecter ses engagements Â»

L’adhésion du Maroc à l’Union africaine est-elle le prélude d’un règlement définitif de la question sahraouie ? Pas si sûr si on se fie aux dernières déclarations faites par le chef de la diplomatie marocaine qui a soutenu, ce dimanche, que son pays n’allait jamais « reconnaître » la République Arabe Sahraouie Démocratique.

Le ministre des Affaires étrangères a précisé, au sujet de l’adhésion du Maroc à l’UA, que le fait de siéger dans une enceinte internationale en présence d’une entité non reconnue « ne peut pas impliquer nécessairement une reconnaissance » par lui de cette entité.

S’exprimant lors d’un point de presse animé, hier, à Alger, le ministre des Affaires étrangères de la RASD ne perd pas espoir de voir le Royaume chérifien lâcher du lest et donner son feu vert pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination mais reconnaît cependant que le Maroc continuera « sans doute » à « manœuvrer » et à faire « diversion ». Pour Mohamed Salem Ould Salek, le Maroc n’a pas le choix. Il doit reconnaître l’existence du Sahara occidental. Et pour cause, a-t-il souligné, « l’occupant » a signé et ratifié l’acte constitutif de l’Union africaine et il est tenu de facto de respecter ses engagements.

« Il faut savoir qu’à travers son adhésion à l’Union africaine, sans condition et sans réserves, le Maroc fait acte systématiquement de ses frontières reconnues par la communauté internationale. N’oublions pas que cet acte constitutif stipule dans son article 4 que le respect des frontières héritées de l’indépendance est une obligation et un principe fondamental qu’on ne peut lui porter atteinte. Son adhésion implique aussi qu’il doit mettre aux oubliettes sa politique expansionniste. Les pays africains s'attendent donc à ce que le Maroc respecte ses engagements », a-t-il expliqué non sans signaler que, contrairement aux « allégations » marocaines, l’adhésion s’est faite autour d’un consensus et non par vote. « Ils croient à une victoire diplomatique. C’est du mensonge et de la propagande », a-t-il considéré en révélant à ce propos que « seule une poignée de pays africains qui se comptent sur les doigts d’une seule main », une minorité, selon lui, qui soutiennent franchement le Royaume chérifien et ce, depuis 1975, citant le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Gabon. « Nous trouvons en face une quinzaine de pays influents, du sud du continent pour leur majorité, qui sont hostiles au Maroc en considérant ce pays comme colonisateur. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à comparer son régime à celui de l’apartheid. La dernière catégorie représente la majorité qui estime que tant que le Maroc a signé et ratifié l’acte constitutif, il vaut mieux accepter sa demande d’intégrer l’UA », a confié le diplomate sahraoui.

Ce dernier tient par ailleurs à rassurer que son pays est disposé à « faire la paix » avec le Maroc et à « cohabiter » avec lui sur la base des principes de l’Union africaine et estime que seul l’avenir peut nous révéler les « véritables intentions » des Marocains quant au respect ou pas des principes de l’acte constitutif à son adhésion à l’UA, lesquels lui imposent de tourner la page de la colonisation et de l’agression des territoires du Sahara occidental. « Jusqu’à la date de son adhésion à l’UA, il reste malheureusement le seul pays africain à ne pas reconnaître ses frontières reconnues à l’international », a fait remarquer Mohamed Salem Ould Salek, rappelant à la fin que le dernier sommet de l’Union africain a « réitéré » ses appels à l’organisation d’un référendum d’autodétermination, à mettre fin aux « violations » des droits de l’homme et à la « dilapidation » par l’occupant marocain des ressources naturelles du Sahara occidental.

S. A. M.