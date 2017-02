Sortir de la dÃ©pendance alimentaire

La nécessité de parachever l’opération d’assainissement du foncier agricole, en cours, est impérative et constitue même une priorité. L’instruction donnée, dans ce sens, par le premier responsable du secteur traduit la volonté du département de l’agriculture, de disposer d’une cartographie détaillée du patrimoine foncier de l’Etat. Un outil indispensable à la mise en place de la stratégie de développement de la filière qui offre une forte plus-value à l’économie nationale, et les moyens de sortir de la dépendance alimentaire, d’autant plus que, ce dossier épineux reste miné par de nombreux cas de contentieux et de litiges. Il s’agit d’une action prioritaire dictée par ce besoin d’explorer toutes les potentialités devant permettre de concrétiser les objectifs en matière d’autosuffisance alimentaire, de croissance, et de diversification économique. La performance agricole recherchée dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’Etat exige, par conséquent, d’aller vers une exploitation optimale du foncier disponible, ce qui suppose, une récupération des terres concédées et non encore exploitées. Une mesure qui relève de l’urgence, surtout si l’on sait que trois millions d’hectares sont en jachère, la superficie agricole utile utilisée (SAU) constituant une part relativement faible avec une part de 3,5% seulement, soit près de 8,5 millions d’hectares, dont 5 millions d’ha exploités. Le processus de mise en valeur des terres arables est appelé, ainsi, à être renforcé pour intensifier les investissements agricoles, notamment, dans les filières stratégiques. Une vision projetée sur l’échéance 2019, et qui retient une série d’objectifs prioritaires, notamment une croissance agricole moyenne annuelle de 5%, 4.300 Mds de DA de valeur de production, une réduction de plus de 2 Mds de dollars en importations, 1,1 Md dollars d’exportations, et une extension des périmètres irrigués à 1,5 million d’hectares supplémentaires. Dans ce contexte, le Premier ministre avait rassuré les agriculteurs de son soutien et de la détermination de l’exécutif à lever toutes les contraintes au développement du secteur. De ce fait, il appartient aux investisseurs de s’intégrer dans la démarche du gouvernement orientée sur deux axes majeurs, à savoir, l’autosuffisance alimentaire, et l’exportation.

D. Akila