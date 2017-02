Eclairage : Se conformer a la loi

Il y a une année, jour pour jour, le Parlement, réuni en ses deux Chambres, adoptait, à une écrasante majorité, la nouvelle mouture proposée pour la révision de la Constitution. 47 amendements, 38 nouveaux articles proposés après une large consultation pour enrichir la loi fondamentale du pays, un chantier de révision constitutionnelle basée sur la concertation politique la plus large avec la transmission des propositions élaborées par une commission d’experts aux responsables des partis politiques, des organisations de la société civile ainsi qu’aux personnalités nationales. Une démarche qui se voulait résolument participative et sincère car au-delà de la mouture constitutionnelle, c’est l’avenir même de l’Algérie, son unité et sa cohésion qui étaient en ligne de mire en ces temps incertains ou de soubresauts en soubresauts, de véritables séismes géopolitiques sont en train de refaçonner le monde à coups de révoltes importées ou de guerres imposées. Véritable socle de l’Etat de droit, de la primauté du droit, la Constitution est de fait la garante des droits et des libertés individuelles ; la devise par le peuple et pour le peuple qui orne le fronton de ses cellules de base n’est pas vaine et ne le sera jamais tant qu’une prise de conscience généralisée et hautement responsable de tout un chacun en assure la pérennité. Première mise à l’épreuve de cette nouvelle constitution, les élections législatives qui approchent. Des élections pour la préparation desquelles l’administration s’est pliée à l’esprit et à la lettre de la loi pour garantir une neutralité et une transparence quant au déroulement du scrutin et du respect de la volonté populaire et ce avec la mise en place de l’instance désormais constitutionnelle de surveillance des élections. Pour les partis politiques, pour les futurs candidats, pour les électeurs qui auront à choisir et à élire ceux qui vont les représenter, l’heure est à la prise de conscience quant à la nécessité et à l’impérative exigence de se conformer et surtout de se hisser au diapason de cette règle démocratique. Avec le respect de la règle du libre choix, la consécration de l’alternance démocratique, et avec l’élargissement des pouvoirs du Parlement, ce sera cette majorité élue qui sera consultée pour le choix du Premier ministre. Avec la limitation à deux mandats pour l’exercice de la magistrature suprême, une disposition constitutionnelle exclue de toute révision, c’est une avancée démocratique considérable établie par l’Algérie, une pierre qui confortera encore plus l’édifice institutionnel et raffermira davantage la cohésion et l’entente nationale.

A. M. A.