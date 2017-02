FLN : Remettre le flambeau Ã  une gÃ©nÃ©ration de jeunes loyaux

Le parti du Front de libération nationale (FLN) œuvre pour remettre le flambeau à une génération de jeunes "loyaux" qui seront présents en grand nombre dans les listes de candidature pour les législatives de 2017, a affirmé à Koléa (Tipasa) le secrétaire général de cette formation politique Djamel Ould-Abbès.

La philosophie du Président de la République, et président du FLN, Abdelaziz Bouteflika, vise au "renforcement de la continuité des générations, en remettant le flambeau à des jeunes gens chevronnés, compétents et des plus loyaux", a déclaré Djamel Ould Abbès lors de la conférence nationale des jeunes, organisée à l’occasion du premier anniversaire de l’amendement constitutionnel.

Le SG du FLN a affirmé, en outre, que les "jeunes auront une place dans le prochain gouvernement algérien qui sera issu du nouveau Parlement", prévoyant une "grande victoire" du FLN aux prochaines législatives avec, a-t-il estimé, une "majorité écrasante de sièges au Parlement, au vu de l’histoire riche de ce parti." S’adressant aux jeunes militants de sa formation politique ayant pris part à cette conférence, M. Ould Abbès les a assurés qu’ils "seront présents en grand nombre dans les listes de candidature aux prochaines législatives", soulignant qu’un avantage sera accordé, en la matière, à la tranche d’âge située entre 20 et 40 ans.

Le secrétaire général du parti FLN a également réitéré son combat contre tout ce qui pourrait perturber l’opération de candidature, dont "l’argent sale et le favoritisme".

La femme aura également, a-t-il affirmé, une "place de choix" dans le prochain Parlement, après lui avoir donné la place qui lui sied dans les listes de candidature, a ajouté

M. Ould Abbès, en se disant "satisfait" de la marche de l’opération d’examen des dossiers de candidatures, "qui sont soumis à des critères clairs et fixés à l’avance", a-t-il assuré. Par ailleurs, il a abordé les différentes étapes traversées par la nouvelle Constitution amendée et adoptée le 7 février 2016, louant cette initiative du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui a œuvré, pour ce faire, depuis son investiture, en réfléchissant à l’amendement constitutionnel par étapes et en accordant une "importance suprême" à la "liberté d’expression, à la femme, aux jeunes, à la préservation de l’unité nationale et à l’Amazighité", et bien d’autres acquis, a-t-il dit.