Transparence absolue du processus Ã©lectoral : Les nouvelles technologies en renfort

« Il est nécessaire de faire usage des nouvelles technologies dans toutes les opérations de préparation des prochaines élections législatives notamment pour ce qui est de l'actualisation des listes électorales », tel est le constat fait hier, par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales

M. Hocine Mazouz, qui s’est exprimé en marge de la rencontre régionale consacrée à l’explication des mesures et procédures de préparation de ce rendez-vous électoral, a fait savoir que la prochaine élection bénéficiera des avantages offerts par les nouvelles technologies, dont l’actualisation des listes électorales, grâce au registre national de l’état civil qui évite définitivement la double inscription et facilite la radiation. Le SG a notamment affirmé que « l’organisation des élections politiques est un processus administratif complexe associant de nombreux acteurs en vue d’assurer le bon fonctionnement des institutions démocratiques, l’égalité des électeurs et la sincérité des opérations électorales ». « L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la préparation des échéances électorales est de nature à contribuer à leur succès », a-t-il dit. A cet effet, le même responsable a mis l’accent sur l’importance du registre d’état civil pour une meilleure concrétisation de ces opérations, soulignant également l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la réussite des préparatifs administratives des élections.

M. Mazouz a également fait savoir que la modernisation de l’administration locale a « considérablement » soutenu les efforts de préparations aux élections, c’est dans ce contexte qu’il est revenu sur l’importance de la formation dans la consolidation des acquis réalisés jusque-là en matière de modernisation de l’administration.

« Parmi les nouvelles dispositions introduites par la Constitution révisée, figure la mise à disposition des listes électorales au profit des candidats, des partis politiques en lice et des électeurs ce qui va favoriser davantage le critère transparence que l’administration s’attelle à promouvoir », a-t-il affirmé

Il a exhorté, dans ce cadre, les responsables en charge de la gestion des élections à recourir au fichier national d'état civil pour la vérification des données concernant les citoyens pour élaborer une base de données fiable qui sera exploitée dans l'élaboration des listes électorales dans la perspective de leur révision exceptionnelle prévue du 8 au 22 février courant, annonçant, à cet effet, l’élaboration d’une cartographie électorale réelle.



Révision exceptionnelle du 8 au 22 février



De même M. Mazouz a demandé la mise en place de services dédiés spécialement aux élections qui seront encadrés selon la composante électorale de chaque commune. Ces services seront dotés de tous les moyens nécessaires matériels et humains pour mener à bien leur tâche en insistant toutefois sur la formation des encadreurs et la nécessité de préserver leur impartialité et neutralité durant l’opération de vote. Il a fait savoir que ses services s'attellent encore à actualiser les listes électorales pour éviter les erreurs passées à l'instar des inscriptions multiples. Le responsable, a par ailleurs, souligné que l’administration mobilisera tous les moyens pour permettre à tout le monde d’accomplir ce devoir et droit national dans les meilleures conditions. Le cadre supérieur n’a pas manqué de donner des directives et orientations en rapport notamment avec l’encadrement des centres et bureaux de vote, leurs dotations en équipements nécessaires, la disponibilité des transports le jour du scrutin pour permettre un meilleur déroulement de l’opération.

M. Mazouz a souligné que la prochaine élection se déroulera sous la nouvelle Constitution, initiée par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, et qui a vu pour la première fois, « la création de l’Instance nationale permanente de surveillance des élections. »

La loi organique relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), « consacre les principes constitutionnels de transparence et de probité des élections et l’Etat de droit, consolide l’expérience démocratique et renforce les libertés et droits individuels et collectifs ».

Le SG du ministère de l’Intérieur a conclu en rappelant que des instructions strictes ont été transmises à l’ensemble des administrations et des cadres relevant de son secteur pour mettre tout en œuvre pour réunir toutes les conditions humaines et matérielles pour le succès et le bon déroulement des futures élections tout en insistant sur le devoir national des élus et de tout un chacun concerné de près ou de loin par cet important évènement.

Il y a lieu de dire que la rencontre a regroupé pas moins de 453 cadres participants de plusieurs wilayas entre secrétaires généraux des communes, les chefs de daïra, les directeurs de la régulation, les inspecteurs généraux des wilayas et tous les cadres impliqués dans la préparation matérielle et humaine de l’élection et cela au niveau des wilayas suivantes : Alger, Blida, Boumerdès, Tipasa, Ain Defla, Tizi-Ouzou, Bouira, Tindouf, Illizi et Tamanrasset. Une réunion qui vient clôturer tout un cycle de rencontres que le département de l’intérieur a initiées au niveau régional, à travers plusieurs wilayas du pays, dans la perspective d’assurer un maximum de transparence et d’équité à la prochaine consultation électorale.

Sarah A. Benali Cherif