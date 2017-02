Dans une confÃ©rence au Conseil de la Nation, M. Derbal : Â« La transparence, un credo Â»

Dans la perspective d’assurer une transparence absolue du scrutin des législatives du 4 mai prochain, M. Abdelwahab Derbal, président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) se dit déterminé à ne ménager aucun effort pour consacrer cet objectif d’un impact certain en termes de consolidation de la stabilité du pays et de ses institutions.

S’exprimant lors d’une conférence qu’il a animée hier au siège du Conseil de la nation qui s’est déroulée en présence du président du Sénat, M. Abdelkader Bensalah, de la ministre chargée des Relations avec le Parlement, Mme Ghania Eddalia, de membres du Conseil de la nation, ainsi que de nombreux invités de marque, Abdelwahab Derbal a axé son intervention autour des concepts de « la patrie » et de « l’intérêt général » qu’il n’a cessé de répéter comme un leitmotiv. « La création de la Haute instance indépendante de surveillance des élections est l’une des réformes majeures introduites de la nouvelle Constitution dont nous célébrons aujourd’hui la première année de son adoption », dira d’entrée M. Derbal.

Il enchaîne en mettant l’accent sur la constitutionnalisation de cette structure, « première en son genre dans le monde arabe », comme il a tenu à le rappeler, a valeur de « garant indéniable de la transparence et de la crédibilité du scrutin des législatives et de toutes les élections à venir », a-t-il assuré. Cette mission est aussi la « raison d’être » de la HIISE dont les caractéristiques de sa création sont décrites par son président comme « l’expression d’une volonté manifeste d’instaurer un climat de confiance et de quiétude toutes liées à l’organisation des rendez-vous des urnes ».

Plaidant pour l’émergence d’une culture électorale engagée dans la préservation des acquis du pays et la défense de l’intérêt général, Abdelwahab Derbal citera aussi la loi organique relative la HIISE définissant ses prérogatives de manière détaillée ses 11 prérogatives en rapport avec sa mission de surveiller et de superviser l’opération des élections avant, pendant et après le jour du scrutin. Des prérogatives consolidant l’action de la HIISE dans le sens à garantir une élection intègre, crédible et une transparence absolue dans l’accomplissement de sa mission. Ces assurances sont garanties, explique le conférencier, notamment dans la composante de la Haute instance comptant 410 magistrats et membres de la société civile animés, dit-il, « de la volonté de servir leur pays en dehors de toute appartenance partisane ». En outre, le fait même que l’ensemble des membres de la composante de la HIISE sont nommés par décret présidentiel signé par le Chef de l’Etat, M. Abdelaziz Bouteflika, « est pour nous un grand honneur mais aussi une responsabilité historique qui est celle d’agir dans la transparence absolue », dira M. Derbal. Il poursuit en mettant l’accent sur le caractère permanent de la structure qu’il dirige qui constitue elle aussi un gage supplémentaire de transparence.



La HIISE administrativement et financièrement indépendante



De ce fait, la Haute instance indépendante de surveillance des élections « administrativement et financièrement indépendante » atteste son président, précisant que cette structure a bénéficié d’un budget conséquent à même de lui permettre de mener à bien sa mission. S’agissant du siège de la HIISE, Abdelwahab Derbal dira que la structure qu’il dirige sera pourvue d’un siège approprié dans les alentours du Maqam Echahid. « Pour l’heure, nous sommes en train de travailler dans un espace qui nous a été aménagé au niveau du Club des pins. Ce n’est que provisoire. Cependant, ce que je dois souligner à ce propos c’est surtout le fait que le manque de sièges n’est pas pour nous une contrainte devant notre engagement de réussir notre mission », indique Abdelwahab Derbal.

Une mission qui sera menée avec toute la neutralité voulue, appuie-t-il en plaçant la HIISE a équidistance entre l’Administration et les autres formations politiques en lice pour les prochaines législative. Sur un autre volet, et à une question en rapport avec l’éventualité de voir certains partis en lice faire usage des moyens de l’Etat lors de la prochaine campagne électorale, le conférencier rappellera à ce propos l’interdiction formelle de la loi. « Personnellement, et dans le cas où les moyens de l’Etat seraient utilisés à des fins électoralistes, je n’hésiterai pas à prendre des mesures nécessaires et dictées dans la loi en vigueur », a-t-il également fait savoir. La réussite des prochaines élections législatives « est l’affaire de tous », souligne par ailleurs le président de la HIISE appelant les citoyens à participer massivement à ce rendez-vous des urnes. Abdelwahab Derbal qui ne manquera pas aussi de saluer la dynamique des réformes multisectorielles engagée sous la gouvernance judicieuse du Président Bouteflika affirme également son intention de doter la HIISE de « sa propre doctrine qui établie prochainement par des experts en droits et des chercheurs spécialisés dans ce même domaine », a-t-il conclu.

Karim Aoudia