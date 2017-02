M. Grine Ã  BÃ©jaÃ¯a : Â« Le droit Ã  une information fiable Â»

Au terme d’une visite de deux jours dans la wilaya de Bejaia, le ministre de la Communication, Hamid Grine, a présidé hier, à la salle des congrès de la wilaya, en présence des directeurs généraux de la radio nationale, de la télévision algérienne, de l’APS et de TDA une conférence du programme national de formation citoyenne intitulé : «Connaître les médias, le citoyen a droit à une information fiable».

Cette conférence à laquelle ont assisté les autorités locales et une assistance composée de la société civile et du mouvement associatif ainsi que la presse locale, a été animée par Mourad Ouadahi, directeur de la radio Jil-FM sur le thème spécifique «Réseaux sociaux, éthique et bonne pratique» et s’inscrit dans le cadre du cycle de formations académiques destiné aux journaliste qui en est à sa 26e conférence, depuis juin 2014, mais également dans la formation citoyenne qui est organisée chaque mois et qui est à sa quatorzième édition depuis décembre 2015. Le conférencier a longuement expliqué le rôle important que jouent les réseaux sociaux dans la vie quotidienne des citoyens, énumérant les étapes, les progrès, les avantages mais aussi les inconvénients et les risques de ces réseaux, particulièrement Facebook, plus utilisés par les internautes. Pour M. Ouadahi, l’éthique est le respect des valeurs et des règles qu’il faut adopter, tandis que la bonne pratique se situe dans la bonne utilisation des réseaux sociaux qui sont des plate-formes d’échanges, des espaces de rencontres et un centre d’intérêt. Le conférencier dira également que Facebook a atteint plus d’un milliard d’internautes, dont 87% se connectent au moyen de smartphones avec une moyenne d’âge située entre 18 et 34 ans. En Algérie, le chiffre a atteint 17 millions d’utilisateurs sur 1,8 milliard dans le monde. Selon le conférencier, Les réseaux sociaux demeurent un formidable vecteur de dialogue et d’échange mais également une source créant des milliers d’emplois et une puissance économique à travers les start-up ainsi qu’un espace important de débats et d’échanges sur les grands sujets d’actualité. De même, les réseaux sociaux rompent l’isolement et réduisent les distances en réunissant des familles éloignées, mais il y a néanmoins les pièges de l’intox et de la rumeur qu’il faut prendre en considération car un message partagé n’est pas forcément vrai. Selon l’animateur, avec le vol de l’identité de l’utilisateur en créant un faux profil des groupes malveillants utiliser cet espace pour le dénigrement de la réalité dans le but de nuire. M. Ouadahi soulignera enfin que les réseaux sociaux constituent un espace public pour les opérateurs économiques, les politiques et les sociologues avec comme base le respect de la morale, des valeurs et de la culture. Un débat très franc et fructueux s’est instauré et le ministre s’est félicité du niveau élevé des échanges avec une assistance de qualité jamais rencontré dans les précédentes conférences organisées par son département ministériel. Lors d’une conférence de presse, le ministre a abordé plusieurs questions ayant trait au fonctionnement des chaînes privées de télévision qui doivent impérativement se soumettre aux règles de l’éthique et de la déontologie, soulignant qu’il y a moins de diffamation et d’atteintes aux valeurs et que sur 54 chaînes privées, seules 5 d’entre elles sont agrées et possédent des bureaux. Pour l’installation de l’Autorité de régulation de la presse écrite, le ministre dira que toutes les conditions sont réunies et sera installée prochainement alors que le nombre de journalistes professionnels a atteint 4.600 détenteurs de la carte professionnelle. Dans le cadre de la couverture des prochaines élections législatives, M. Grine soulignera qu’une rencontre a été organisée avec la Haute commission indépendante de surveillance des élections et que le journaliste est tenu d’assurer une couverture neutre et impartiale du déroulement de cette échéance électorale.



Hommage à Mohamed Abderrahmani



La première journée de la visite a été consacrée à la ville de Melbou, station balnéaire et commune historique qui a vécu les génocides du 8 mai 1945, où le ministre accompagné du wali a déposé une gerbe de fleurs au carré des martyrs du cimetière du 8 Mai 1945. Sur le même site, M. Grine, a procédé à l’inauguration de la placette de la liberté d’expression en hommage à Mohamed Abderrahmani ancien directeur général du quotidien El Moudjahid, lâchement assassiné le 27 mars 1995 à Alger, en présence de la famille du défunt et des citoyens de la commune.

Cette placette, initiée par El Moudjahid, en septembre 2014 en hommage à ce grand journaliste qui a longuement exercé dans ce quotidien jusqu’à devenir son directeur général, a été financée par la wilaya de Bejaia. «Mohamed Abderrahmani, qui restera un exemple de loyauté, de bonté et de courage a œuvré inlassablement par sa plume pour la stabilité et le développement de l’Algérie» a souligné M. Grine.

Une nouvelle bibliothèque communale a été inaugurée par le ministre qui s’est dit émerveillé par son architecture et qui sera un espace de rencontres et d’échanges culturels pour les jeunes de la commune.

En visitant la structure, le ministre a décidé d’octroyer un lot d’ouvrages et de matériel informatique pour permettre aux jeunes adhérents de communiquer à travers le site internet. Sur les hauteurs du mont de Gouraya, le ministre a inspecté le site abritant les émetteurs de télévision de TDA qui assurent une couverture de 60% qui devrait être améliorée au cours de cette année afin d’assurer sur une meilleure couverture et qualité d’image, annonçant que l’année 2017, sera l’année de la numérisation terrestre de la télévision. Le ministre s’est rendu également au cap Carbon et aux Aiguades qui constituent des endroits privilégiés et qui nécessitent davantage d’être médiatisés à l’image des autres sites touristiques.



Mustapha Laouer

Les chaînes accréditées autorisées à couvrir les meetings électoraux

Les chaînes de télévision ayant des bureaux accrédités en Algérie sont libres de couvrir les meetings électoraux lors des prochaines législatives mais libérées de la mission inhérente à la diffusion des expressions électorales directes, a indiqué le ministre. «Cette mission sera de l’apanage des médias publics (télévision et radio)» a-t-il précisé, relevant que cette option a été décidée d’un commun accord avec les responsables des chaînes privées, notamment celles émettant depuis l’étranger et disposant de bureaux accrédités en Algérie. «Il y en cinq qui relèvent de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel et qui sont soumises à un cahier des charges dont la transgression peut valoir des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation». Les autres chaines en revanche, une cinquantaine relèvent directement de l’autorité publique. Le ministre a estimé cependant que ces derniers mois, certaines chaînes, jugées excessives dans leur traitement dans l’information ont fait un effort d’amélioration dans le traitement de leur information. «Je n’ai pas vu de choses excessives», a-t-il affirmé, indiquant que l’exigence, demeure «le professionnalisme et l’impartialité».



L’Algérie n’a jamais eu l’intention de bloquer les réseaux sociaux



M. Hamid Grine a indiqué,d’autre part, que «l’Algérie n’a jamais eu l’intention de bloquer les réseaux sociaux», utilisés parfois avec excès pour écorner son image. «Jamais, elle n’a eu l’intention, ni évoqué l’éventualité de bloquer les réseaux sociaux», a-t-il affirmé, soulignant que cette attitude est inscrite au titre du «prix à payer pour la démocratie». Il a cependant mis en garde contre «les excès», «les dérapages» et les malveillances pouvant naitre de l’usage de ces réseaux. «Il faut être vigilant», a-t-il souligné en évoquant certaines sources, produites essentiellement par des groupes d’intérêts a-t-il dit. Abordant la question des médias nationaux, le ministre, a estimé que malgré quelques excès ils «restent patriotiques et responsables».