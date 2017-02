Centre de presse dâ€™El Moudjahid, Les Clusters : Une force de proposition

Défini comme «un groupe d’entreprises et d’institutions partageant un même domaine de compétences, proches géographiquement et complémentaires», le concept cluster, mis en évidence par la nouvelle loi d’orientation de la PME, commence à prendre forme en Algérie. Le Forum Économie d’El Moudjahid est revenu, hier, sur la place des clusters dans la nouvelle configuration des Zones d’activités.

Régi par le code du commerce, l’esprit de création d’un cluster (concept anglo-saxon), ou grappe industrielle, comme présenté au Canada, permet aux chefs d’entreprise d’accéder à un niveau de compétitivité d’envergure internationale. Il est aussi présenté par ses adeptes comme un garant de la pérennité de l’entreprise. Il permet aussi de tirer profit des occasions offertes par le marché. C’est en substance, ce qui ressort des propos des directeurs de trois clusters, invités, hier, du Forum Économie d’El Moudjahid. Le principal objectif de ces groupements (Boissons, Économie numérique et Mécanique de précision) est de fédérer les compétences et de matérialiser une prise de conscience. Mourad Bouattou, président du «Cluster Boisson», pionnier dans ce domaine, dont le cluster vient de se doter d’une direction centrale à Alger, a expliqué d’une manière didactique ce nouveau concept qui commence à gagner du terrain, car les patrons algériens ont compris que le plus important est de se positionner sur le marché national, tout en ayant pour ambition à l’international. Le conférencier tient à lever l’amalgame. Un cluster, c’est différent d’une association ou d’un syndicat. Le «Cluster Boisson» est la première entité à but non lucratif à disposer d’un registre du commerce. Dans sa présentation du cluster, Mourad Bouattou tient à préciser qu’il s’agit d’un groupement d’entreprises concurrentes, mais complémentaires. Pourquoi une telle organisation ? Bouattou explique que cette nouvelle organisation est dictée essentiellement par la conjoncture économique internationale marquée par une forte concurrence. Laquelle vise aussi, selon le même conférencier, à «avoir plus de chance d’accaparer des parts de marchés». L’orateur a par ailleurs expliqué que ces clusters ont leur propre règlement intérieur, et les montants de cotisation diffèrent d’un cluster à un autre. Le nombre d’adhésions est en augmentation, ce qui est en soi très encourageant, car cela veut dire que la culture de se réunir autour d’un objectif commun commence à prendre racine au sein de la corporation des capitaines d’industrie. L’autre cluster, qui connaît un grand succès, c’est bien celui de l’Économie numérique. Son président, Mehdi Ouayach, a annoncé que 80 entreprises sont attendues prochainement. Pour lui, les entreprises doivent inclure ce concept dans leur stratégie. Pour sa part, Adel Bensaci, président du «Cluster Mécanique de précision», et directeur général de la Société maghrébine de mécanique de précision et de maintenance industrielle Somemi, a présenté le conglomérat d’entreprises du même secteur en groupement d’intérêt économique, qu’il préside et qui se fixe comme objectif le développement de la filière de la sous-traitance de mécanique de précision (receveur d’ordre), en créant un lien entre les donneurs d’ordre, les fournisseurs d’origine et les universités et centre de recherche. Ce cluster, selon son président, va densifier la relation entre ces unités et mettra en œuvre des projets en groupement, à travers un plan d’action pour développer la sous-traitance nationale. Adel Bensaci estime que le «Cluster Mécanique de précision» se doit d’être très dynamique au vu de l’émergence que connaît l’industrie mécanique.

Pour l’orateur, l’idée de créer un cluster n’est pas de «casser la concurrence». Mais en ce qui concerne la sous-traitance, les besoins sont très grands, d’où l’importance de réunir et d’unifier l’action. Il y a lieu de noter qu’un grand nombre de clusters sont à pied d’œuvre, notamment celui de la datte et de la tomate. Cependant, il reste encore du chemin, car il faut que ce modèle, qui a fait ses preuves ailleurs, touche tous les secteurs, pour le grand bien de l’industrie. Les invités du Forum ont été unanimes à dire que les chefs d’entreprises publiques et privées doivent s’unir et partager leurs expériences, pour comprendre qu’un cluster n’est autre qu’ un ensemble d’opérateurs économiques qui doivent communiquer entre eux, sur les bonnes et mauvaises choses, et pour la simple raison que c’est l’union qui fait la force.

Nora Chergui