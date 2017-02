FGAR : 2.000 PME ont Ã©tÃ© accompagnÃ©es

« Grâce à notre intervention auprès des PME depuis l’année 2002, on a pu accompagner environ 2.000 PME pour une garantie qui dépasse 150 milliards de DA.» C’est ce qu’a indiqué Abderraouf Khalef, directeur général du FGAR.

S’exprimant à Alger, à l’occasion de la tenue de la première édition des débats d’«Algérie Eco», il a souligné que «ces entreprises ont participé à la création de plus de 60.000 emplois». Mettant à profit cette occasion, le DG du FGAR a mis l’accent sur l’activité et l’importance des Pme dans la croissance et le développement de l’économie nationale, en indiquant que «la plus grande force d’une économie réside dans le développement du tissu de la PME, car ces dernières sont créatrices d’emploi et de richesse». «Aucune économie d’un pays ne peut se développer et accroître sans développement des PME», a-t-il encore mis en relief, avant d’ajouter que «c’est pour cela que les pouvoirs publics ont procédé à la création de ce fonds pour répondre aux besoins des PME et développement en conséquence de l’économie nationale».

Et de poursuivre : «Notre organisme est en train de réaliser une mission noble pour accompagner les PME afin qu’elles puissent réaliser leurs projets d’investissements.» En réponse à une question inhérente au problème de l’octroi des crédits des banques aux PME, il a fait savoir que «le refus des banques pour le financement de certains projets est, dans certains cas, sans raison, surtout si le projet ne démontre pas de capacité suffisante pour rembourser et en plus il n’y a pas un organisme qui garantit le remboursement. «Justement, à travers la création du FGAR, on peut garantir l’entreprise pour le financement entre 80% et 90% de crédit, et de garanti les banques de rembourser en cas d’échec du projet.»

L'invité du forum d’«Algérie Eco» n’a pas manqué de préciser qu’en cas d’échec d’un projet, «notre institution remboursera la banque par le déblocage de l'argent frais estimé à 40% du montant de garantie, et le reste sera remboursé selon la vente aux enchères des produits». Abordant par ailleurs la question du taux de garantie accordé par cet organisme, Abderraouf Khalef a relevé qu’«il peut aller jusqu’à 100 millions de dinars de garantie, mais la moyenne sollicitée par la PME ne dépassait pas les 25.000 DA», ajoutant que «tout cela a été mis en place pour résoudre le problème de financement des projets, notamment l’accès aux crédits». Mettant l’accent sur les projets qui se sont avérés non viables, il a indiqué que «le taux de sinistralité garanti pour ces projets ne dépasse pas 7%». Le directeur du Fonds de garantie s’est montré optimiste quant à l’amélioration des services de ce fonds, en indiquant que «celui-ci, qui détient aujourd’hui trois milliards de dinars dans son capital, peut faire mieux afin de soutenir les PME, à travers, notamment, la diversification des produits et l’assistance à la gestion». Concernant les incidents de financement, il a ajouté qu’«ils représentent actuellement pas moins de 10% des projets garantis». Un taux qui est expliqué par le fait que les projets sont déjà étudiés par les banques qui sont très exigeants quant aux critères. Évoquant la nouveauté du Fonds de garantie des crédits aux PME, l’invité a fait savoir que la nouveauté est de garantir les crédits d’exploitation pour les PME. Ce nouveau produit, a-t-il souligné, a notamment pour objectif «de garantir des moyens de fonctionnements pour ces entreprises».

