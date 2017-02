Salon national de la formation continue et par apprentissage : Un carrefour de formation et de recrutement

« L’emploi et la formation pour booster le développement économique » est la thématique de la 4ème édition du Salon national de la formation continue et par apprentissage qui se déroulera au Palais de la Culture jusqu’à demain, 8 février.

Sur trois jours durant, les entreprises participantes à ce « carrefour de formation » auront l’occasion de trouver les compétences recherchées mais aussi ils trouveront dans cet événement une opportunité d’affaire et d’échange pour les 35 exposants au salon.

Le salon dans sa nouvelle édition sera également l’un des meilleurs canaux de marketing pour faire la promotion des formations dispensées et booster les inscriptions.

Pour les demandeurs d’emploi et les diplômés, c’est une opportunité pour décrocher un job, un stage ou une formation afin d’approfondir leurs connaissances sur les entreprises et les écoles présentes, les métiers et les carrières. Cette manifestation sera également l’endroit idéal pour trouver des partenaires ou des financements et échanger des idées.

En marge du salon, l’ex directeur du projet Centre de carrière de l’université du Michigan (USA), Ali Belkhiri, commissaire du salon précisera que « si certains pensent que la situation difficile que traverse actuellement l’économie nationale constituerait un obstacle à l’essor des deux domaines intimement liés que sont la formation et le recrutement, du reste éléments incontournables, pour la relance de l’économie », « pour notre part, en tant qu’organisateur, nous restons convaincus qu’il existe tellement d’opportunités pour les entreprises qu’il s’agit juste de dénicher », dira-t-il. « Notre objectif est de faciliter le contact entre ces différents acteurs en mettant à leur disposition cet espace pour échanger idées et expériences et de faire des propositions pour développer les partenariats », a-t-il fait savoir. Pour M. Belkhiri, ce genre d'espaces « peut jouer un rôle important dans le secteur économique, notamment, en matière d'encadrement, d'orientation et de développement d'une ressource humaine de qualité ». Pour lui, les entreprises et les organismes de formations présentes auront l’opportunité de repérer leurs futurs cadre et candidats à la recherche d’une formation diplômante ou qualifiante.

Pour le commissaire du Salon, « pour les entreprises, embaucher une personne en contrat d’alternance c’est participer à la formation de son futur salarié, lui apprendre un métier et l’intégrer à la vie et la culture de l’entreprise ». Et d’ajouter que « la formation en alternance, c’est la sécurité de recruter une personne adaptée aux besoins de son entreprise mais aussi, un recrutement en alternance est une véritable valeur ajoutée pour votre entreprise ».

De son côté, M.Djebbar, directeur de l’Institut de la formation en électricité et gaz (IFEG) a souligné que son centre relevant du Groupe Sonelgaz, forme annuellement quelques 3000 stagiaires et 1500 jeunes se verront dispenser des formations.

Il dira que son institut prend en charge 7000 agents de la Sonelgaz par an pour le perfectionnement. Selon lui, 60% des formations de l’institut sont dispensées dans la spécialité de l’électricité, 25% dans le gaz et 15% dans les énergies renouvelables. Pour sa part, Nadir Cherrouk, directeur de Kit Construction a posé la problématique de la qualité des ouvriers et la main d’œuvre qualifiée. Il précisera que son entreprise a mis en place un centre de formation pour les agents de gestion des cités « nous allons lancer une campagne de formation pour 5000 agents de maintenance de gestion des cités », dira-t-il.

Et c’est de là, que l’importance de cette initiative est manifeste, puisqu’elle permet aux entreprises et aux organismes de formation participants, de repérer leurs futurs cadres et candidats à la recherche d’une formation diplômante ou qualifiante.

Avec les évolutions technologiques et techniques que connait le monde et y compris notre pays, les besoins en ressources humaines hautement qualifiées et l’évolution des modes de production qui ont rendu l’adaptation au changement indispensable dans la plupart des emplois, la formation est devenue un investissement stratégique que nul ne peut désormais ignorer s’il veut évoluer durablement et positivement sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Le salon comprendra tout au long de sa tenue des conférences, des ateliers et des tables rondes dans l’objectif d’expliciter les dispositifs, les règlements, la fiscalité, la politique de l’emploi, les carrières ainsi que les métiers er les programmes des formations. Par ailleurs, les organisateurs ont annoncé l'organisation de la 1ère édition du Salon régional de la formation et emploi du 13 au 15 mars à Sétif, tandis que le 11ème Salon national du recrutement aura lieu du 18 au 20 avril à Alger.

Mohamed Mendaci