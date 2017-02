Protection de lâ€™environnement : Une responsabilitÃ© collective

Le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, a annoncé, hier à Blida, qu’un rapport sur la situation du secteur de l'Environnement sera bientôt soumis au gouvernement.

«Ce rapport mettra en lumière les problèmes rencontrés par le secteur, avec des propositions pour les régler, tout en valorisant les nombreuses politiques concrétisées, sur le terrain, en matière de protection de l’environnement», a expliqué M.Ouali, à l’ouverture d’un colloque national sur le «Partenariat pour l'environnement».

La «constitutionnalisation» du secteur de l'environnement est un «événement exceptionnel» que «peu de pays ont vécu», a souligné le ministre, estimant que ce fait est le «reflet de l’importance suprême conférée à ce secteur par les autorités publiques» et ce, à travers notamment la création de sept institutions dédiées à ce sujet, dont l’Observatoire national de traitement du problème des déchets solides et l’ Observatoire national de l’environnement.

Le ministre a aussi souligné l’importance «croissante» de ce secteur, au fil des années, citant le nombre de lois dédiées à son organisation, lesquelles sont passées d’une loi en 1983 à 12, actuellement. «Il est temps de mettre en application ces lois instituées au profit de l’environnement et d’exploiter les différentes structures créées à cet effet», a-t-il préconisé, estimant que la protection de l’environnement est une «responsabilité collective» impliquant tous les organismes et entreprises publics et privés.

Après avoir reconnu la difficulté de l’ancrage d’une culture environnementale dans la société, M. Ouali a estimé que cette tâche n’est pas «impossible, si tous le monde y met du sien», insistant sur le rôle du citoyen dans la réussite de cette démarche.

Il a appelé, dans ce sens, les associations activant dans ce domaine, au nombre de plus de 2.500 à l’échelle nationale, à multiplier les campagnes de sensibilisation et de volontariat pour le nettoyage des cités et leur embellissement. S’exprimant sur le thème de ce colloque, ayant vu la participation d’une centaine d’associations et de chercheurs dans le domaine environnemental, le ministre a déclaré que le contexte actuel et les nouveaux enjeux environnementaux nous imposent d’adopter une nouvelle méthodologie, basée sur la consécration d’un «partenariat entre les autorités publiques, les organisations de la société civile et les associations du domaine, dans un objectif de création d’un environnement propre et sain, susceptible de préserver la santé du citoyen et d’améliorer son cadre de vie».

Cette rencontre a donné lieu à l’exposition de doléances des associations versées dans le domaine, parallèlement à l’examen des opportunités de développement d’un partenariat entre les autorités publiques et la société civile, avec la mise au point d’une feuille de route et d’un plan environnemental opérationnel.



Bientôt une enquête sur la confection des sacs en plastique



«Le ministère compte bientôt ouvrir une enquête pour déterminer le niveau de conformité de certaines usines de confection de sacs en plastique aux normes internationales en vigueur», a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse. M. Ouali a fait part, dans ce sens, de la constitution programmée de «commissions de wilaya qui auront la charge de contrôler le travail de ce type d’usines et de faire le constat de leur respect des lois réglementant cette activité».

Il a tenu à souligner que les «personnes qui confectionnent ce type de plastique sont connues et sont en conformité avec les normes en vigueur», mais, «il existe d’autres producteurs non connus qui ne respectent pas ces règles», a-t-il précisé.

Le ministre a, en outre, expliqué que les sacs en plastique produits selon les normes en vigueur ont une «durée de vie limitée», à l’opposé de ceux dont la confection n’est pas respectueuse des règles, «dont la décomposition n’intervient qu’ après une centaine d’années, au moins», constituant ainsi un «véritable danger pour l’environnement», selon lui. Abordant les premiers résultats d'une opération initiée par son département ministérielle pour recenser les risques que constituent certaines usines sur l’environnement, il a indiqué que «80 % des usines activant à Alger exploitent les techniques recommandées en matière d’épuration des eaux usées, avant de les rejeter», qualifiant ce taux de «positif».

Il a observé que les «20 % des usines restantes rejettent directement leurs eaux usées dans les cours d’eau et les plages, constituant ainsi un danger pour la santé publique et l’environnement». M.Ouali a fait part, au titre des actions visant à mettre un terme à ces dépassements, de l’organisation de rencontres avec les représentants de ces usines ayant abouti à la prise de décisions dont, a-t-il rappelé, «infliger une amende à toute usine polluant l’environnement».

«Il ne sera permis à aucun investissement d’être concrétisé sur le terrain, s’il constitue un danger pour l’environnement», a-t-il prévenu, menaçant qu’il sera «mis fin à tout dépassement en la matière par la force de la loi». (APS)