Dans la lucarne : Un Belge renversant

Le football, on ne cessera pas de le dire et répéter, n’est pas une science exacte. C’est une vérité que les amateurs du «ballon rond» ont pris pour argent comptant depuis belle lurette. Par conséquent, dans une telle discipline, on peut s’attendre à tout. C'est-à-dire que rien ne sera sous-estimé ou considéré comme un fait insolite. Bien au contraire, il faut dire que tout peut arriver presque comme quelque chose de normal. Dans notre football d’élite, depuis qu’on a commencé à appliquer le professionnalisme durant la saison sportive 2010-2011, beaucoup de choses ont changé dans notre compétition. Les coachs étrangers sont ramenés en nombre plus que suffisant, au point de dépasser parfois celui des entraîneurs locaux, comme l’on a tendance à les appeler. Le plus souvent, ils ne sont pas d’un niveau supérieur à nos techniciens. Néanmoins, on continue à les faire venir dans notre championnat national. Il faut admettre que ce n’est pas ce qui nous dérange. Ce qui l’est pas contre, c’est qu’on les fait venir en affichant, au départ, ouvertement, sa satisfaction tout en tenant des déclarations dithyrambiques. Puis, on ne tarde pas à les critiquer sans retenue afin de les faire fuir. On estime toujours que la faute n’incombe pas à celui qui ramène le technicien, mais à ce dernier, qui en est le problème. Cette CAN, qui vient de s’achever au Gabon, avec la consécration du Cameroun aux dépens de l’Egypte, nous a permis de tirer beaucoup d’enseignements, tels que le favori n’est pas toujours celui que l’on attend. Les deux finalistes, en dépit des déclarations des uns et des autres, n’étaient pas ceux que tout le monde attendait. Il y a aussi que la « star » ne peut rien sans le groupe. C’est ce dernier qui reste déterminant. Le Cameroun a vu l’absence de neuf titulaires potentiels. En fin de compte, il gagne le trophée suprême après plusieurs éditions de disette avec des joueurs pas très connus. L’Egypte parvient en finale après une absence qui aura duré presque six ans (3 éditions). Le mieux qu’il faudra retenir demeure la réussite de ce coach belge inconnu au bataillon. Il avait pourtant exercé chez nous. Il avait d’abord commencé à la JSK, lui qui a été ramené par le président de ce club. Il ne fera pas long feu. On avait estimé qu’il ne répondait pas aux normes du football d’élite et qu’il était loin du compte. On lui avait même composé son équipe contre le NAHD. Une façon de diminuer de ses compétences et de sa valeur. Il avait alors pris les destinées du NAHD avec lequel il réussira quelques bons résultats avant de partir. Les Algériens étaient même curieux d’entendre qu’il avait pris la barre technique du Cameroun. Ce technicien belge, qui a la tête bien sur les épaules, avait réussi à tenir en échec l’Algérie à Tchaker dans le cadre des éliminatoires du mondial 2018 en Russie (1-1).

En entamant cette 31e édition de la CAN, sous la « casaque » du Cameroun, personne ne pensait que ce Belge, quelque peu timide, allait éblouir, par son culot et son talent, la «planète Football» africaine. Personne ne misait un sou sur lui et aussi sur le Cameroun, même s’il s’agit d’une nation de football. D’ailleurs, et depuis l’élection d’Issa Hayatou à la tête de la présidence de la CAF en 1988, au Maroc, le Cameroun avait entamé sa « moisson » de titres africains. Aujourd’hui, il en est à son cinquième titre. L’artisan c’est, sans conteste, le Belge Hugo Broos. Il a appliqué une tactique appropriée qui a pris à la gorge la formation égyptienne qui a, pourtant, joué son jeu comme elle l’avait voulu. En deuxième-mi-temps, il n’ y avait plus de « jus » pour contenir les assauts adverses. Ce qu’il faudra retenir, c’est qu’Hugo Broos, qui a été presque «chassé» de notre championnat d’élite, a rebondi superbement en devenant champion d’Afrique avec le Cameroun. Quelle victoire, quelle leçon ! Nos dirigeants sportifs devraient refaire leurs classes !

Hamid Gharbi