Coupe des ConfÃ©dÃ©rations : Le Cameroun reprÃ©sentera l'Afrique

La sélection camerounaise de football, sacrée dimanche champion d'Afrique 2017, après sa victoire en finale contre son homologue égyptienne 2-1, sera le représentant de la Confédération africaine (CAF) à la Coupe des Confédérations (17 juin-2 juillet) en Russie. Le Cameroun sera dans le groupe B avec le Chili, l'Australie et surtout l'Allemagne, championne du monde en titre, tandis que l'autre groupe est composé du Portugal, champion d'Europe, de la Russie, du Mexique et de la Nouvelle-Zélande, selon le tirage au sort, organisé fin novembre.

Les matches auront lieu à Kazan, Moscou, Saint-Pétersbourg et Sotchi. Ce tournoi est considéré comme une mini-répétition du Mondial qui sera organisé en Russie en 2018.