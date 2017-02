Ligue1 (19e journÃ©e) (matches avancÃ©s) : Le leader Ã  lâ€™Ã©preuve des Nahdistes

La LFP, par le biais de la commission des compétitions, a programmé, aujourd’hui mardi, trois matches avancés comptant pour la 19e journée de Ligue1.

Il s’agit de MCA-NAHD, JSK-ESS et O. Médéa-JS Saoura, en raison de la participation de l’USMA, du MCA, de l’ESS et de la Saoura aux compétitions africaines. Ceci dit, au stade 5-Juillet, le leader, le MCA, auteur d’une sensationnelle performance, au stade Sefouhi de Batna, devant la CAB, sur le score de 2 à 1, sur des buts de Seguer et Nekkache, tentera de renouer avec la gagne dans les derbys algérois. Il aura face à lui, cette fois-ci, dans le derby du

Centre, la formation du NAHD qui n’est pas au mieux de sa forme, comme l’atteste sa défaite, at-home, au stade 20-Août, devant la formidable formation de Bel Abbès qui traverse une phase ascendante. Il est vrai que les Mouloudéens, qui ont perdu les deux derniers derbys devant l’USMH et le CRB sur le même score de 1 à 0, feront tout pour renouer avec le succès face aux équipes d’Alger. Il ne faut pas oublier qu’à l’aller, dans cette même enceinte du 5-Juillet, à l’aller, le NAHD avait fini par battre le MCA suite à une faute flagrante de Boussouf. Il avait

« glissé ». Depuis, d’ailleurs, cette défaite, il n’avait pas joué. Il est certain que les Mouloudéens ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise. Car, les Sang et Or sortent le grand jeu devant les Vert et Rouge. Ils donnent même l’impression qu’il s’agit d’un match de coupe. Mouassa, pour sa part, aura l’embarras du choix pour composer son équipe. On s’attend à un match serré et surtout spectaculaire, du fait que les deux équipes jouent un beau football.

A Tizi-Ouzou, la JSK aura fort à faire devant les Sétifiens qui ne sont qu’à deux points du leader, le MC Alger. Il est clair que leur défaite, à El Mohammadia, devant l’USMH (1 à 0) a fait des «vagues». Hidoussi, remercié par Hannachi, a été finalement retenu pour, semble-t-il, un problème d’argent. Il est clair que les Tizi-Ouzouéens vont profiter de la venue de l’ESS pour tenter de s’extirper de la place de premier club relégable, même s’ils comptent deux matches en moins. Il est certain que l’avantage du terrain aura normalement son importance, mais…

A Médéa, l’équipe locale, depuis le départ de Hamia au CRB, a perdu de sa superbe, même si, à domicile, elle reste intraitable comme ce fut le cas la dernière fois contre le MCO. Il est certain que ce ne sera pas facile devant cette équipe de la JS Saoura qui n’est pas facile à manier.

On s’attend à un match très disputé. Les Médéens seront favoris, mais…

H. G.