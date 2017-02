Digitalisation : Siemens veut accompagner lâ€™Ã©conomie

Le directeur général Siemens Algérie, M. Farouk Ben Abdoun, a affiché hier à l’occasion d’une conférence de presse organisée au Centre international des conférences sur le thème « Siemens Innovation Event : construisons l’avenir ensemble », son optimisme quant à l’avenir radieux de Siemens Algérie, en raison de la croissance et le développement qu’a connus surtout ces dernières années l’économie nationale.

Le responsable a tenu à souligner que « durant cette année nous sommes orienté vers l’industrie. Bien qu’en 2016 nous ayons constaté une rétraction, mais cette année nous espérons la reprise des activités, surtout à travers la nouvelle politique mise en place par les pouvoirs publics qui a pour objectif la diversification de l’économie nationale », ajoutant « le fait que le secteur des PME/PMI ait connu une croissance constante, est une opportunité pour nous afin de les accompagner avec nos moyens et notre savoir-faire ». Il dira dans ce sens que depuis sa présence en Algérie, Siemens a fait plus que réaliser des activités économiques. Nous avons largement contribué au développement durable des infrastructures locale avec des solutions et des services innovant. » Ces cinq dernières décennies durant lesquelles notre groupe a été actif en Algérie, il a non seulement détecté des opportunités qui lui ont permis de participer à des réalisations majeures de notre grand pays, mais il a aussi su l’accompagner dans son développement », a-t-il précisé.

En effet, lors de cette importante rencontre avec la presse, les représentants de Siemens ont mis l’accent sur la digitalisation, d’où ils ont présenté des solutions technologiques innovantes qui s’appuient sur le savoir-faire de Siemens et ses compétences en électrification, automatisation et digitalisation (EAD).

Pour sa part, la présence du M. Klaus Helmrich, membre de la direction de Siemens Algérie, en charge de l’Europe et de l’Afrique, il a exprimé sa pleine satisfaction quant à la contribution et la participation de Siemens dans le développement et la croissance de l’économie nationale, en rassurant de continuer d’élargir son investissement dans différents domaines.

« Le marché algérien est porteur pour les entreprises et nous comptons renforcer notre investissement davantage », a-t-il indiqué. Appuyant ses dires, le même responsable a souligné qu’« aujourd’hui notre groupe propose aux entreprises et aux industriels de les accompagner dans la transformation digitale et ce, en couvrant toutes les étapes de la chaîne de valeur, y compris les services basés sur les données collectées ».

Il y a lieu de noter que la « Digital Enterprise » a pour vocation d’aider les entreprises de toutes tailles, actives dans l’industrie manufacturière ou l’industrie des procédés, à réduire les délais de commercialisation de leurs produits, mais aussi à optimiser la flexibilité, la productivité, l’efficacité et la qualité, sans compromis en termes de sécurité.

En marge de cette rencontre une convention a été signée entre Siemens et le Centre de Développement des Technologies Appliquées (CDTA). Cette convention a pour objectif le transfert des technologies et du savoir-faire. Le directeur général de Siemens Algérie, Farouk Ben Abdoun, a précisé à cet effet que « le transfert de technologie et du savoir-faire se fera à travers des équipes mixtes qui travailleront sur des problématiques soulevées par des industriels algériens, en vue de diversifier l’économie ».

