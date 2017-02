Agriculture : Lâ€™Etat soutient les investisseurs

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdeslam Chelghoum, a indiqué, hier à Hassi-Messaoud (80 km à l’est d’Ouargla), que l’État soutenait les investisseurs, pour promouvoir et développer l’agriculture en Algérie.

«L’Etat apporte différentes formes de soutien aux investisseurs afin de leur permettre de concrétiser leurs projets et de contribuer au développement de l’agriculture en Algérie », a affirmé le ministre, lors de l’inspection d’une exploitation agricole dans la zone de Gassi-Touil, au deuxième jour d’une visite de travail dans la wilaya.

M. Chelghoum a salué, à l’occasion, les investisseurs pour les efforts fournis pour le développement de l’agriculture dans cette région saharienne, estimant, à ce propos, que la région « s’oriente, outre la production d’hydrocarbures, vers la diversification économique à laquelle aspire le pays, à travers des projets développés par de jeunes agriculteurs qui mettent en valeur des milliers d’hectares ».

Le fait positif constaté est la production de cultures stratégiques, notamment la céréaliculture et les cultures fourragères, dans la région, dans le sillage des orientations de l’Etat visant la réduction de la facture d’importation de lait, a-t-il noté. M. Chelghoum a, à ce titre, exhorté les investisseurs à œuvrer à la diversification de la production agricole, en investissant notamment le créneau de production de blé tendre, actuellement importé par l’Etat en quantités jugées importantes. Le ministre a inspecté, dans cette région, l’exploitation de Banou-Messaoud, d’une superficie de 1.000 hectares, employant une cinquantaine de travailleurs permanents et dédiée à la céréaliculture (blé dur), la phoeniciculture et l’oléiculture. Il a, sur site, répondu favorablement à une doléance des propriétaires de cette exploitation pour l’extension de sa surface à 3.000 ha supplémentaires.

Le ministre de l’Agriculture a visité, au terme de sa tournée de travail dans la wilaya, l’exploitation Ouled Ali Semaâ de 250 ha, consacrée à la production de céréales mais aussi de cultures fourragères dont une bonne partie est commercialisée dans les Hauts plateaux, avant d’appeler les parties concernées à hâter la remise du titre foncier concernant une extension de l’exploitation à 250 autres hectares.

La commune de Hassi-Messaoud compte trois périmètres agricoles, à savoir celui de Belhirane (5.000 ha), regroupant 18 exploitants dont 11 sont déjà opérationnels, le périmètre de Feidjet El-Baguel (1.050 ha), exploité par 5 bénéficiaires, et celui de Gassi-Touil (19.500 ha) totalisant 78 investisseurs, dont 32 ayant entamé leurs activités.