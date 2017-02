Grand Angle : Odeur de soufre

Entre le Pakistan et son voisin de l’est, l’Afghanistan, le climat à une odeur de souffre. Trop longtemps couvées, les tensions entre Islamabad et Kaboul se sont à nouveau exprimées, portant le chaudron à ébullition dans toute la sous-région en incluant la poudrière du Cachemire qui risque de mettre un terme au fragile équilibre dans cette partie du monde. Un diplomate afghan, le troisième secrétaire du consulat, a été tué par balle hier dans le consulat d'Afghanistan à Karachi par un agent de sécurité, a rapporté la police locale. Si les raisons du meurtre ne sont pour l'instant pas connues, les relations entre les deux pays, déjà mis à mal par la guerre que mènent les autorités afghanes contre les Talibans, se sont nettement détériorées ses derniers mois en raison de la politique migratoire adoptée par Islamabad. Des milliers d’Afghans sont contraints de regagner chaque jour leur pays. Depuis l’invasion soviétique de 1979 et la guerre civile qui a suivi, le Pakistan était la principale terre d’accueil des Afghans avec pas moins de deux millions de réfugiés. Un afflux que les autorités pakistanaises affirment ne plus pouvoir contenir. Mais, le gouvernement pakistanais justifie ces expulsions massives par le fait que ces réfugiés sont « un vivier » pour le terrorisme local. D’ici mars 2017, tous les réfugiés afghans seront renvoyés dans leur pays selon la nouvelle politique migratoire adoptée par Islamabad. Jusqu’à présent, 600.000 personnes ont été « accompagnées » vers leur pays d’origine. Pour certains, c’est la première fois qu’ils foulent la terre afghane. Pour bon nombre d’entre eux c’est aussi un choc culturel. En 2013, le Pakistan et l’Afghanistan se sont affrontés à fleurets mouchetés, Kaboul accusant de nouveau son voisin de soutenir les rebelles talibans. Autre signe qui suscité un regain de tension, par le passé, Torkham. Ce point frontalier hautement stratégique, a donné lieu à des échanges de tirs suite à la tentative du Pakistan de construire un second poste-frontière, plus à l’intérieur des terres. Le conflit aurait fait quatre morts. L’incident d’hier, n’est en fait qu’une infime partie apparente d’une éruption latente entre deux pays qui pourtant partagent une profondeur sociologique paradoxalement source de malaise.

M. T.