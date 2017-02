Maroc : Manifestation et Ã©chauffourÃ©es Ã  Al Hoceima

Des échauffourées ont opposé dimanche dernier à Al-Hoceima, dans le nord du Maroc, manifestants et forces de l'ordre, faisant près d'une trentaine de blessés parmi les policiers, a-t-on appris hier de source officielle. La ville d'Al-Hoceima avait connu en 2016 une vague de manifestations populaires après la mort d'un vendeur de poisson, broyé dans une benne à ordures le 28 octobre. Selon les autorités locales, ces échauffourées ont éclaté dimanche «suite à l'organisation d'un sit-in de protestation» illégal et qui a «bloqué volontairement la voie publique». La police est alors intervenue «afin de disperser ces attroupements et rétablir le trafic routier», et «certains manifestants ont procédé à des jets de pierres», blessant 27 policiers.