Etats-Unis : Des personnalitÃ©s dÃ©mocrates pour la suspension du dÃ©cret Trump

Un groupe de personnalités du parti démocrate aux Etats-Unis, dont les ex-secrétaires d'Etat, John Kerry, et, Madeleine Albright, a demandé hier à une cour d'appel fédérale de poursuivre le blocage du décret migratoire du président Donald Trump. Ce décret "mal conçu, mal mis en œuvre et mal expliqué" porte atteinte à la sécurité nationale, font-ils valoir dans un mémoire adressé à une cour d'appel fédérale de San Francisco. Signé le 27 janvier et suspendu depuis vendredi par la justice américaine en attendant l'examen d'une plainte des Etats de Washington et du Minnesota, ce décret interdit l'entrée du territoire américain aux ressortissants de sept pays majoritairement musulmans.