7e jour de manifestations en Roumanie : Le gouvernement sur la sellette

Le gouvernement roumain était sous pression hier avant de nouvelles manifestations prévues dans la soirée, au lendemain de la mobilisation record d'un demi-million de personnes, nombreuses à demander la démission de l'exécutif en place depuis un mois. Le retrait du décret assouplissant la loi anticorruption, approuvé dimanche par le Premier ministre, ne suffit pas aux protestataires qui enchaînent les manifestations depuis six jours. Dimanche soir, au moins 500.000 personnes, selon les médias roumains, ont déferlé dans les rues de Bucarest et d'une cinquantaine de villes de ce pays de 20 millions d'habitants, aux cris de «démission» et «voleurs». Le gouvernement dirigé par Sorin Grindeanu «n'a aucune raison de démissionner», a répété le chef du Parti social démocrate (PSD, au pouvoir) Liviu Dragnea, à l'issue d'une réunion des députés de cette formation. Mais sur les réseaux sociaux, la mobilisation, la plus importante depuis la chute du régime communiste fin 1989, se poursuit.

«Si nous descendons dans la rue ce soir aussi, ils ne résisteront pas. « C'est aujourd'hui ou jamais « affirment certains internautes. « Nous sommes des millions de Roumains à partager les mêmes craintes et le même souhait de ne pas laisser les hommes politiques corrompus accaparer la Roumanie ! «, lance pour sa part le site îResist. L'exécutif social-démocrate a pourtant fait machine arrière dimanche sur un point crucial pour les manifestants, en abrogeant le décret d'urgence qui aurait permis à des hommes politiques d'échapper à la justice.

Le texte initial adopté par le gouvernement mardi réduisait sensiblement les peines encourues pour abus de pouvoir et introduisait un seuil minimum de préjudice de 200.000 lei (44.000 euros) pour entamer des poursuites dans la plupart des affaires de corruption. Il faisait craindre à ses détracteurs une régression de la lutte contre la corruption qui s'est intensifiée ces dernières années en Roumanie.

R. I.