Lutte contre Daesh en Syrie : Le dernier retranchement

La structure de la nébuleuse Daesh s’effrite et tombe comme un château de cartes. L'offensive de l'armée gouvernementale syrienne contre ce groupe terroriste a permis non seulement de libérer 32 localités depuis début janvier, mais aussi d’encercler totalement les éléments de l’EI et de les assiéger dans la ville d'El-Bab, leur dernier fief dans la province d'Alep, dans le nord de la Syrie.

Les forces régulières appuyées par des combattants alliés et par des frappes russes, sont parvenues à assiéger complètement Al-Bab et ses environs du côté sud, tandis que les forces turques et des rebelles l'assiègent déjà au nord, à l'est et à l'ouest. L'avancée de l'armée syrienne intervient alors que depuis le 10 décembre, Al-Bab est visée par une offensive menée par des rebelles syriens appuyés par les troupes de la Turquie au sein de l'opération «Bouclier de l'Euphrate». Les forces turques sont rassemblées au nord, à l'est et à l'ouest de la ville mais éprouvent des difficultés à avancer face au principal groupe terroriste en Syrie. Au cours des dernières 24 heures, les troupes gouvernementales syriennes ont nettoyé de Daech deux nouvelles agglomérations des terroristes.

Le ministère russe de la Défense a confirmé sur son site : «Le nombre de localités libérées depuis le 1er janvier par les troupes gouvernementales syriennes des terroristes de l''Etat islamique' s'élève à 32». Selon les sources russes, au cours de ces dernières 24 heures, 145,5 km² de territoires syriens sont passés sous le contrôle du gouvernement. Dans l'ensemble, depuis le 1er janvier de cette année, 1.167,8 km² ont été libérés. Par ailleurs, le nombre de localités syriennes où le cessez-le-feu est observé à présent s'élève à 1.195. Au volet politique, une réunion du groupe de travail commun pour le règlement de la crise a été ouverte hier au niveau des experts dans la capitale kazakhe Astana, a rapporté l'agence de presse syrienne Sana. «Des experts de la Russie, de l'Iran, de la Turquie et de l'ONU participeront à la 1re réunion du groupe d'opérations communes», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué relayé par Sana. «Les entretiens seront axés sur l'exécution du régime de la cessation des hostilités, la mise au point des mesures de supervision de ce régime, ainsi que les moyens d'éviter toute violations», a-t-on précisé. L'agence syrienne a également rapporté que «des questions relatives à l'acheminement des aides humanitaires en Syrie seront abordés».

M. T.